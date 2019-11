kinder- und Jugendbuchwochen : Voller Körpereinsatz: Lesefest mit Rainer Rudloff an zwei Itzehoer Schulen

Rainer Rudloff spielt und liest in Itzehoe an Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und Auguste-Viktoria-Schule.

22. November 2019, 12:35 Uhr

Itzehoe | Ein besonderer Höhepunkt rundete das zweite Lesefest an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld ab: Schauspieler Rainer Rudloff las und spielte unter vollem Einsatz zwei Geschichten, die die Schüler ausgewählt hatten. Im Rahmen der 36. Kinder- und Jugendbuchwochen stand Rudloff zuvor bereits an der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) im Rampenlicht.

Beide Schulen haben den Lübecker unter Mithilfe von Elke Voß (Stadtbibliothek) nach Itzehoe gelotst, damit dieser vor Fünftklässlern auftritt. Seit 20 Jahren liest Rudloff professionell, mittlerweile auf 180 bis 200 Veranstaltungen für Jung und Alt jährlich.

Die Bücher müssen dabei sprachlich und inhaltlich ein gewisses Niveau haben. „Sowas wie ,Die drei Fragezeichen’ lese ich nicht“, sagte Rudloff, dessen Spontaneität immer wieder gefordert ist: „Man muss sehr präzise auf die Schüler eingehen und Reaktionen aufnehmen.“

Den beiden elfjährigen Gemeinschaftsschülern Roman und Joel hat es „sehr gefallen“. „Ich fand es toll, dass wir die Bücher aussuchen durften und dass richtig mit Darstellung erzählt und nicht nur gelesen wurde“, so Joel. Zuvor hatten er und seine Mitschüler im Rahmen des Lesefests drei Stationen absolviert. Themen waren dabei ein Krimi-Rätsel, die Geschichte des Buchdrucks und die Gestaltung eines Comics. „Das alles soll Freude am Lesen vermitteln“, sagte Mitorganisatorin Marjen Tietz.