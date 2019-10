Itzehoer Erfolgsgeschichte : Voller Energie voran

Batterie-Experten von Custom Cells Itzehoe erreichen neue Meilensteine – darunter ein zweiter Standort in Tübingen.

Itzehoe | Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Weltweit führend bei der Entwicklung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen ist die Firma Custom Cells schon. Jetzt macht sie die nächsten großen Schritte – nicht nur in Itzehoe.

Eine neue Beschichtungslinie arbeitet in den Räumen im Innovationsraum bereits. „Damit verdoppeln wir unsere Kapazität an Elektrodenfolien-Produktion“, sagt Torge Thönnessen, der die Geschäfte gemeinsam mit Leopold König führt. Die Maschine wurde vom Bosch-Konzern übernommen, als der aus dem Batteriemarkt ausstieg. Mehr als zwei Millionen Euro seien im vergangenen und diesen Jahr mit Unterstützung des Landes investiert worden.

An anderer Stelle wird in der Produktionshalle noch vorbereitet. Im entstehenden neuen Trockenraum werde die Qualität der von Hand gefertigten Zellen, die weltweit schon herausragend sei, noch weiter gesteigert, sagt Thönnessen. Ziel ist unter anderem, die Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen, die für fast die Hälfte des Umsatzes im vergangenen Jahr gesorgt habe. Insgesamt stellt Custom Cells für unterschiedlichste Anwendungen in vielen Nischen Batteriezellen her: „Das Konzept geht auf“, sagt der Geschäftsführer.

Das Wachstum zeigt sich auch in Köpfen: Qualifizierte Kräfte werden immer gesucht, 47 Mitarbeiter hat das Unternehmen inzwischen in einem „sehr gesunden Gefüge“ aus Wissenschaftlern und Produzenten. „Wir haben die Lücke zwischen Forschungsinstituten und Anwendern perfekt besetzt“, stellt Thönnessen fest. Bewusst werde dabei unternehmerisches Risiko übernommen: „Das tun wir gern und trauen es uns auch zu.“

Noch gleichmäßiger soll die Lücke mit dem neuen Firmenstandort in Tübingen gefüllt werden. In dem 8,2-Millionen-Euro-Projekt Komvar, das der Bund fördert, arbeitet Custom Cells mit Partnern wie Daimler, Stihl und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zusammen. Am Ende der zweijährigen Projektlaufzeit soll ein Konzept stehen, wie Batteriezellen in verschiedensten Varianten in mittleren Serien bis zur Stückzahl 1,2 Millionen produziert werden können – und zwar wirtschaftlich. Damit spiele das Vorhaben eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer deutschen und europäischen Batteriezellen-Industrie, so Thönnessen. Bisher beschäftigt sich das Unternehmen mit Prototypen und Kleinserien, Komvar katapultiere es „in die Liga der hochqualitativen Serienfertiger von Batteriezellen“. Der Aufbau sei eine technologische Herausforderung – „die Experten sitzen in Itzehoe“. Und bei Custom Cells Tübingen entstehen mehr als 15 neue Jobs.

In Itzehoe mussten längst mit Containern und im benachbarten Bürogebäude neue Räume geschaffen werden. Und die Entwicklung geht weiter: Als erstes Unternehmen weltweit habe Custom Cells eine Hochtemperatur-Technologie entwickelt, mit der Batteriezellen auch bei 150 Grad wiederaufladbar seien, sagt Thönnessen. Anwendungsgebiete sind zum Beispiel die Medizintechnik sowie Öl- und Gasförderung.

Auf die aktuelle Wachstumsphase folge eine Phase der Konsolidierung, so der Geschäftsführer. Gleichwohl ist Custom Cells stark involviert bei einem für Itzehoe wichtigen Thema: Zwar ist die Forschungsfabrik für Batteriezellen nach Münster vergeben worden, aber „wir setzen Hoffnung auf ein Kompensationsprojekt für Schleswig-Holstein“. Die internen Abstimmungen dazu laufen, aber Thönnessen unterstreicht: „Fördermittel sollten in Deutschland künftig produktionsnah ausgegeben werden.“ Auch dabei spüre das Unternehmen den Rückenwind durch das Land.