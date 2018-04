Itzehoe : Voll unter Strom

Die Stadtwerke Itzehoe veranstalten mit vielen Partnern den ersten Tag der E-Mobilität.

Elektromobilität – es ist die „Fortbewegung der Zukunft“, sagt Gregor Gülpen, Geschäftsführer der Stadtwerke Itzehoe. Doch von 99 000 zugelassenen Fahrzeugen im Kreis hätten gerade einmal 0,4 Prozent einen solchen Antrieb: „Wir sind gerade mal am Anfang.“ Deshalb wollten die Stadtwerke das Thema erlebbar und erfahrbar machen. Und zwar mit einer Großveranstaltung: Sonnabend, 5. Mai, laden sie mit vielen Partnern zum Tag der E-Mobilität auf dem Stadtwerke-Gelände an der Gasstraße ein.

Viele sähen die E-Mobilität kritisch, sagt Silvia Schnegulau, Marketingleiterin der Stadtwerke. „Wir wollen den Besuchern an diesem Tag die Ängste und Zweifel nehmen.“ Deshalb können sie selbst Fahrzeuge mit E-Antrieb testen, von Hoverboards über Räder auf einem 400 Meter langen Parcours bis zu Autos und Transportern. „Wir wollen zeigen, wie spannend dieses Feld ist“, so Projektleiter Frank Hintz. „Den Leuten die Schwellenangst zu nehmen, wäre ganz wichtig“, findet auch Ralph Kleiner. Der Chef der gleichnamigen Fahrschule sorgt mit seinem Lehrauto für einen besonderen Hingucker: Es ist ein Tesla. Diesen könnten die Besucher testen, inklusive der Möglichkeit des teilautonomen Fahrens.

„Extremst positiv“ sei die Resonanz der Unternehmen in der Region auf die Anfrage der Stadtwerke gewesen, so Gülpen. Mehrere Autohäuser sind mit ihren Modellen dabei, über Versicherungen wird ebenso informiert wie über die Möglichkeiten des Aufladens, beispielsweise durch die Wandladestationen der Stadtwerke, auch in Verbindung mit Photovoltaikanlagen. Der Kreis Steinburg zeigt unter anderem, wo Strom getankt werden kann, so Klimaschutzbeauftragte Sandra Ludwigh. Die Besucher sollten sich komplett informieren können, sagt Gülpen. Für die Stadtwerke sei die Premiere der Veranstaltung ein weiterer Meilenstein auf dem angestrebten Weg zum Alltagsbegleiter.

Flankiert wird der Tag der E-Mobilität von einem großen Rahmenprogramm. Der Sport-Club Itzehoe ist mit seinem Spielezelt ebenso dabei wie die Itzehoe Eagles mit Basketballkorb, eine Carrerabahn und die Freiwillige Feuerwehr. Ein Steiger bringt die Besucher auf zwölf Meter Höhe, hinzu kommen Live-Musik, Verpflegung und eine Verlosung mit passenden Gewinnen. „Es soll ein Tag für die ganze Familie sein“, sagt Projektleiter Hintz. Parkplätze gibt es bei den Stadtwerken, auf dem früheren Prinovis-Gelände und bei Thies Medicenter in der Gasstraße. Ein Shuttle-Service fährt – natürlich elektrisch.



Tag der E-Mobilität am Sonnabend, 5. Mai, 10 bis 16 Uhr, bei den Stadtwerken in der Gasstraße. Alle Infos: www.stadtwerke-itzehoe.de