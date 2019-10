Zensus 2021 im Kreis Steinburg : Volkszählung wirft Schatten voraus

Die Steinburger Kreisverwaltung muss für die Haushaltsbefragung 2021 sechs befristete Vollzeitstellen schaffen, weil mehr als doppelt so viele Bürger interviewt werden müssen als noch in 2011.

von Joachim Möller

24. Oktober 2019, 16:45 Uhr

Kreis Steinburg | 2021 steht die nächste Volkszählung an. Und diese bereitet den Kreisen und kreisfreien Städten bereits jetzt einiges an Kopfzerbrechen. Denn im Gegensatz zu der Zählung 2011 wird wesentlich mehr Personal benötigt. Allein der Kreis Steinburg muss sechs neue Vollzeitstellen schaffen, vor acht Jahren waren es nur zwei. Hinzu kommen 269 Interviewer (zuvor 100), die in die Haushalte ausschwärmen und die Fragen stellen.

Hintergrund der personellen Aufstockung ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Dies besagt, dass eine Stichprobenzählung wie 2011 zulässig ist, in kleineren Gemeinden unter 10.000 Einwohner jedoch mehr Bürger befragt werden müssen. „Die Verlierer des Urteils sind deshalb die ländlichen Regionen“, sagt Fred Hakendahl, Hauptamtsleiter in der Steinburger Kreisverwaltung. In Zahlen ausgedrückt: Reichten 2011 noch 13.966 Befragungen aus, sind es diesmal 25.705, also mehr als doppelt so viele. Die Stichproben erfassen somit fast jeden fünften Steinburger.

Diese Arbeit ist im Kreis Steinburg – so empfiehlt es das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig Holstein – nur mit sechs zusätzlichen Mitarbeitern zu bewältigen. Diese werden im Wesentlichen die Interviewer schulen und betreuen.

Als erstes wird laut Hakendahl Anfang des Jahres der Posten des Erhebungsleiters ausgeschrieben, danach folgen Stellvertretung und die weiteren Mitarbeiter. „Die Gewinnung wird jedoch eine Herausforderung werden“, glaubt der Hauptamtsleiter. Denn landesweit müssen in den Kreisen 114 Stellen besetzt werden, und diese sind auch noch befristet zwischen acht Monaten und eineinhalb Jahren. Während für den Erhebungsleiter Verwaltungserfahrung verlangt wird, könnten die weiteren Mitarbeiter nach Angaben von Fred Hakendahl eventuell auch aus dem kaufmännischen Bereich kommen. Desweiteren werden dann Mitte 2021 für die eigentliche Zählung 269 Interviewer gesucht – jeder soll im Schnitt 100 Befragungen leisten.

Für Steinburg kommt neben der Personalgewinnung ein weiteres Problem hinzu: Im Kreishaus ist kein Platz mehr für eine zusätzliche Abteilung. „Deshalb müssen wir noch geeignete Räume suchen.“ Aufgrund der zeitlichen Befristung der Anmietung bis Ende 2021 sieht Hakendahl auch hier Schwierigkeiten.

Die Kosten für Steinburg stehen noch nicht fest. Zugesagt sei, so Fred Hakendahl, dass das Land die Gelder übernehme – ähnlich wie bei der Volkszählung 2011.