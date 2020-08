Weiterbildung : Volkshochschulen in Dithmarschen vor dem Neustart

Die Volkshochschulen im Kreis Dithmarschen stehen vor dem Neustart – mit zahlreichen Angeboten unter Corona-Bedingungen.

23. August 2020, 13:41 Uhr

Meldorf | Nachdem das Frühjahrssemester im Zeichen der Corona-Pandemie nur teilweise durchgeführt werden konnte, hoffen die Volkshochschulen im Kreis Dithmarschen, dass im Herbst wieder die gesamte Palette der Weiterbildungsangeboten stattfinden kann. Mit einem wie gewohnt umfangreichen Programm wollen die Leitungen der im Verein Volkshochschulen in Dithmarschen organisierten Weiterbildungseinrichtungen gemeinsam das deutliche Zeichen setzen: „Wir sind wieder da!“

VHS-Leitungen haben nötige Voraussetzungen geschaffen

Die Hausaufgaben dafür haben die Leitungen gemacht, indem sie ein breites Angebot geplant und für die aktuell geltenden Hygieneregeln Vorsorge betrieben haben. „Jetzt wird es darum gehen, dass auch die Teilnehmer die Angebote nachfragen“, so Martin Gietzelt, Leiter des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen. Dabei stehen Präsenzkurse im Mittelpunkt.

ZITAT Die Homeoffice-geplagten Teilnehmer wollen nicht auch noch in ihrer Freizeit vor dem Bildschirm sitzen. Katharina Hammann, Leiterin der VHS Heide

Das hat sie in zahlreichen Gesprächen gehört, die sie führen musste, um das Frühjahrssemester abzusagen. Zudem verfügten nicht alle Teilnehmer über die notwendige technische Ausstattung. „Das wurde vor allem bei unseren Deutschkursen für ausländische Mitbürger deutlich“, so Evelyn Tegeler von der VHS Brunsbüttel. „Diese Teilnehmer verfügen meistens nur über ein Smartphone, über das man dem Unterricht nicht stundenlang folgen kann.“

Virus-Krise hat Schwächen der Digitalisierung offengelegt

Überhaupt habe die Corona-Krise einige Schwächen der Digitalisierung offengelegt. „Wir waren nicht darauf vorbereitet, Kurse digital durchzuführen“, so Annemarie Blas von der VHS Büsum selbstkritisch. Viele Kursleitungen hätten sich aber mittlerweile durch Fortbildungsangebote des Landesverbands auf diesem Gebiet fit gemacht. „Das wäre ohne Corona nicht möglich gewesen.“

„Man darf auch die soziale Komponente nicht außer acht lassen“, mahnt Martin Gietzelt. Die Menschen wollen sich treffen und gemeinsam lernen. Da müssten wirtschaftliche Bedenken hinten an stehen.

ZITAT Die Pandemie hat in allen Gesellschaftsbereichen gezeigt, dass man nicht nur die Hygieneregeln im Kopf haben, sondern auch die sozialen Folgekosten bedenken muss. Martin Gietzelt, Leiter des VHS-Vereins in Dithmarschen

Auch wenn es keinen Rettungsschirm für Weiterbildungseinrichtungen gäbe, fühlten sich die Volkshochschulen nicht von der Politik im Regen stehen gelassen. „Land, Kreis und vor allem die Kommunen haben einen engen Schulterschluss signalisiert, wenn am Ende des Wirtschaftsjahrs die Rechnung nicht aufgehen sollte“, so Gietzelt.

Kleine Gruppen und frisch kalkulierte Preise

In kleineren Gruppen und mit frisch kalkulierten Preisen starten in den kommenden Wochen die ersten Kurse, wenn auch noch unter Vorbehalt und mit Einschränkungen. Da vielerorts aufgrund der geltenden Abstandsregeln nicht genügend Platz vorhanden ist und viele Schulen ihre Räume für Außenstehende noch nicht öffnen, müssen sich die Kursleitungen auch kreative Lösungen einfallen lassen. So findet zum Beispiel der Selbstbehauptungskurs für Kids in Albersdorf auf dem Parkplatz statt. Ohnehin werden viele Kurse bei gutem Wetter nach draußen verlegt. Über allem aber schwebt die Hoffnung auf möglichst viel Normalität.