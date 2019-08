VHS Krempe : Volkshochschule setzt auf Kultur-Karte

Mit der Theatergruppe „Krempe macht Kultur“ bietet die VHS Krempe ein zusätzliches Angebot – und baut den Kulturbereich aus.

16. August 2019, 12:40 Uhr

Krempe | Mit einem Mix aus Neuem und Altbewährtem startet die Kremper Volkshochschule (VHS) in ihr neues Semester. Kurse, Exkursionen und Projekte stehen auf dem Programm des Herbst-Winter-Halbjahres 2019/20.

Im kulturellen Bereich erhält die VHS zukünftig Verstärkung durch die Theatergruppe „Krempe macht Kultur“ (wir berichteten). Neben den Bohlenbögers und den Tanzfreunden werden dann drei Gruppen unter dem Dach der Volkshochschule aktiv sein. Auch die Zahl der Angebote, die aus öffentlich geförderten Projekten finanziert werden, ist deutlich angestiegen. So können sich Kinder und Jugendliche in Freizeit und Ferien über das Bildungsprogramm „Kultur macht stark“ einen Einblick in kulturelle Themen verschaffen. Dozenten und ehrenamtliche Helfer haben die Möglichkeit, über „Erasmus+“ in europäische Nachbarländer zu reisen, um dort das System der Erwachsenenbildung zu erkunden.



Niederdeutscher Medienkoffer





Die plattdeutsche Sprache und die „gute alte Zeit“ stehen im Mittelpunkt des Projektes „Wi snackt Platt – so wör dat fröher“. Bis Ende 2020 will die Kremper VHS altes Text-, Bild- und Filmmaterial derart bearbeiten und mit hoch- und plattdeutschen Erklärungen versehen, dass es als so genannter Medienkoffer insbesondere für die Seniorenarbeit genutzt werden kann.

Einen großen Raum nehmen im anstehenden Semester wieder die Kurse ein. Im Bereich Beruf und EDV werden unter Anleitung Fotobücher und Fotokalender erstellt. Im Bereich Gesellschaft und Leben werden Kurse wie „Dinner for Parents“ und syrisch Kochen angeboten. Auch einen Spanisch-Crash-Kurs für Einsteiger und Wiedereinsteiger gibt es, genau wie den beliebten Doppelkopf-Kursus unter Leitung von Karl-August Linnepe.

Unter dem Stichwort Kultur finden sich die Bohlenbögers und die Kremper Tanzfreunde wieder. Außerdem gibt es einen Tanz-Workshop und einen Clown-Workshop. Beim Handlettering geht es um die Kunst des Buchstaben-Zeichnens. Und am 13. März 2020 können Freunde der Heimatgeschichte tief in den Werdegang der Alten Kremper Stadtgilde eintauchen.

Stets gut gebucht werden die Kurse im Bereich Sport und Gesundheit. Stichworte hier sind Fitness, Kondition, Wirbelsäulengymnastik und Sicherheit im Umgang mit dem Defibrillator.

Die junge VHS bietet unter anderem Babyschwimmen und einen interkulturellen Kleinkindertreff für Mütter und Väter an. Meist schnell ausverkauft sind die Theater-Abos, zwei sind wieder im Angebot. Angesteuert werden beispielsweise die Staatsoper Hamburg, die Elbphilharmonie, das Winterhuder Fährhaus und das Ernst-Deutsch-Theater.



>Infos unter: www.vhs-krempe.de