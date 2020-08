Itzehoe : Volkshochschule Itzehoe ist jetzt Grundbildungszentrum

VHS hilft Erwachsenen mir Lese-, Schreib- und Rechenproblemen. Fördermittel für neue Koordinierungsstelle gibt es aus Kiel.

von Delf Gravert

18. August 2020, 17:04 Uhr

Itzehoe | Die Volkshochschule Itzehoe (VHS) ist ab sofort eine von drei Anlaufstellen im Land für Menschen, die als Erwachsene grundlegende Bildung nachholen möchten. Neben Volkshochschulen in Kiel und Lübeck wird die VHS in der Kreisstadt als dritte Einrichtung vom Land als sogenanntes Grundbildungszentrum gefördert. Rund eine halbe Millionen Euro für alle drei Zentren stellt die Jamaika-Koalition in den Jahren 2020 bis 2022 zur Verfügung.

Es geht um die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen, die eigentlich jeder in der Schule gelernt haben sollte: Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben – auch auf Englisch, im Rechnen sowie in Fragen der praktischen Lebensführung, etwa in den Bereichen EDV, Finanzen und Ernährung. Aus ganz unterschiedlichen Gründen gibt es auf diesen Feldern bei erwachsenen Menschen Defizite. Laut dem Landesverband der Volkshochschulen galten 2018 bundesweit 6,2 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren als „gering literalisiert“ – umgerechnet für Schleswig-Holstein sind das 210.000 Menschen.

Die gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen ist stark eingeschränkt, erklärt VHS-Leiterin Corinna Ahrens-Gravert. Wer nicht in der Lage sei, kurze Texte – gedruckt oder am Computer – zu lesen und zu verstehen, könne beispielsweise kein Online-Banking machen. „Selbst um einen Arzttermin abzumachen, müssen Sie heute nicht selten online gehen“, sagt Ahrens-Gravert. Ihre VHS ist seit Jahren im Bereich der Grundbildung tätig. „2019 gab es 46 Kurse, die in diesen Bereich fallen“, sagt Ahrens-Gravert. Das Spektrum reicht vom Vorbereitungskurs auf den Ersten Allgemeinen Schulabschluss (ESA) über Integrationskurse für Geflüchtete bis zu Kursen in der Justizvollzugsanstalt.

„Sehr große Expertise und Erfahrung bei dem Thema“, bescheinigt Ernst Dieter Rossmann, Vorsitzender des Landesverbands der Volkshochschulen, der Itzehoer VHS. Insgesamt hatten sich 14 Einrichtungen um die Fördergelder des Bildungsministeriums beworben.

Sie sind in erster Linie für eine Personalstelle gedacht, die sich künftig um die Koordination kümmert. „Wir sind sehr froh, dass wir da jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen haben werden, der sich federführend darum kümmert – und nur darum“, sagt Ahrens-Gravert. Es gibt viele Ideen und Ansätze, das Angebot auszuweiten, neue Kursangebote zu entwickeln und neue Kooperationen zu starten – beispielsweise mit Krankenkassen, Jobcenter und Trägern der beruflichen Bildung. Doch ganz so schnell, wie ursprünglich bei der Bewerbung gedacht, können die Neuerungen wohl nicht umgesetzt werden. „Durch Corona ist nun vieles erstmal mit einem Fragezeichen versehen“, sagt Ahrens-Gravert mit Blick auf die Zeitschiene.

Mittelfristig werde das Grundbildungszentrum aber einen Mehrwert für den gesamten Kreis bringen, sagt Gert Haack, Referatsleiter für Kulturelle Bildung im Kieler Bildungsministerium. Die Fördergelder des Bildungsministeriums sind ein Kernstück des Schleswig-Holsteiner Beitrags zur von Bund und Ländern gemeinsam beschlossenen „Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung“. Das große Ziel für viele Teilnehmende wird dabei das Bestehen des Schulabschlusses sein.