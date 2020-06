Bank aus Itzehoe : Volksbank Raiffeisenbank darf keine Dividende zahlen

Die Aufsichtsbehörde verbietet Auszahlungen an die Mitglieder – obwohl die Volksbank Raiffeisenbank ein gutes Jahr erlebte.

Itzehoe | Sieben Prozent Rendite auf ihre Anteile. So kennen es die Mitglieder der Volksbank Raiffeisenbank (VREG) seit Jahren. Vier Prozent sollten es in diesem Jahr sein, doch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin machte dem Vorstand einen Strich durch die Rechnung: Allen Geldinstituten sei vorgegeben worden, bis Oktober keine Dividende zu zahlen, so VREG-Vorstand Reiner Schomacker. Die Vertreterversammlung stimmte am Montagabend zu.

Mitgliederversammlung per Online-Übertragung

Auch eine Corona-Folge: Die Versammlung fand nicht wie sonst im Fraunhofer-Institut Isit statt, die Vertreter verfolgten online die Live-Übertragung aus dem Bank-Neubau in Norderstedt. Es sei gut, dass sich die VREG rechtzeitig „auf den alternativlosen Weg der Digitalisierung“ gemacht habe, sagte Schomacker. Die Krise werde für „deutliche Einschläge“ bei den Kunden sorgen, „in Einzelfällen kritisch, aber insgesamt beherrschbar“. Bei 60 Kunden wurden Kredite angepasst. Für mehr als 30 wurden Neukredite auf Basis der Hilfsprogramme gewährt, insgesamt rund zwölf Millionen Euro.

Keine seriösen Prognosen möglich

Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise ließen sich noch nicht seriös abschätzen, so der Vorstand. Etwas Hoffnung machte nach dem offiziellen Teil Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank: Der Tiefpunkt der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg sei wohl erreicht, die Regierungen hätten viel richtig gemacht, Inflation oder eine neue Euro-Krise seien unwahrscheinlich. Deutschland werde sehr gut durch die Krise kommen, so Bielmeier.

ZITAT Wir sind wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass wir unseren Kurs halten werden. Reiner Schomacker, VREG-Vorstand

Dieser brachte im Geschäftsjahr 2019 eine Steigerung der Bilanzsumme auf gut 1,4 Milliarden Euro. Es war das erste Jahr nach der Fusion der Itzehoer Volksbank mit der Norderstedter Bank: „Aus 1 und 1 sind tatsächlich deutlich mehr als 2 geworden“, so Schomacker. Aus dem Überschuss von gut 2,3 Millionen Euro gehen mangels Dividendenzahlung zwei Millionen in die Rücklagen, der Rest wird vorgetragen auf dieses Jahr.

Abbau von Geldautomaten erneut bestätigt

Als „Zeichen für lebendige Demokratie“ wertete Vorstand Stephan Schack einen letztlich abgelehnten Antrag unter Verschiedenes: Ein Münsterdorfer wollte die Schließung der Filialen mit Abbau der Geldautomaten in seiner Gemeinde sowie in Hohenaspe, Oelixdorf, Lägerdorf, Kremperheide und Sude-West zum Monatsende verhindern. Schack begründete den Schritt erneut und betonte, die Info-Veranstaltungen in den Gemeinden würden nachgeholt – dabei werde die Zukunft der Bankgeschäfte im Mittelpunkt stehen.

Das Ziel: eine große Genossenschaftsbank nördlich von Hamburg

Ohne Widerstand gingen Änderungen der Satzung durch. Sie sollen für Vereinfachungen sorgen, denn das Ziel sei, eine große Genossenschaftsbank nördlich von Hamburg zu sein, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Haupthoff, der ebenso wie Anja Koch, Hans-Jörn Arp und Klaus-Dieter Gerken wieder in das Gremium gewählt wurde. Im Moment stehe keine Fusion an, so Haupthoff – aber die Zeit sei schnelllebig.