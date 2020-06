Itzehoe : Vogel brütet im Kippenkasten der Lauschbar in Itzehoe

In der Corona-Zwangspause hat sich eine Meisenfamilie in der Kneipe ein Nest gebaut.

von Andreas Olbertz

07. Juni 2020, 11:28 Uhr

Itzehoe | Rein in die Lauschbar, aber vorher schnell die Kippe in den zum Aschenbecher umgebauten Briefkasten am Eingang werfen. Aktuell ist das ausdrücklich mit buntem Klebeband und großen Buchstaben verboten. Wie Mitarbeiter Mario Soldicic seiner Kollegin Marina Ur Rehmann zeigt, hat sich in dem Kasten nämlich eine Meisenfamilie niedergelassen. Die hatte die Ruhe der Corona-Zwangspause in der Kneipe genutzt, um darin ein Nest zu bauen. „Das hatten wir vergangenes Jahr auch schon, da haben wir es aber erst gemerkt, als es plötzlich gebrannt hat“, so Soldicic. Das soll in diesem Jahr verhindert werden.