2. Kegel-Bundesliga : VISK rüstet für die Rückrunde auf

Itzehoer verstärken sich mit Andreas Pellner vom SV Tungendorf

Itzehoe | Nach der enttäuschenden Hinrunde in der 2. Kegel-Bundesliga, mit einem Tabellenplatz in Abstiegsnähe, haben die Kegler des VISK (Verein Itzehoer Sportkegler) in der Winterpause die Zeit genutzt, um sich leistungsmäßig zu verstärken. Vom SV Tungendorf ist Andreas Pellner zu den Störstädtern gewechselt. Der 43-Jährige hat in seiner Kegelvita schon eine A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.