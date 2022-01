2. Kegel-Bundesliga Staffel 1 : VISK Itzehoe hat den Klassenverbleib noch in eigener Hand

Die Kegler von der Stör halten die Hoffnung mit zwei 3:0-Siegen am Leben.

Itzehoe | Am vorletzten Spieltags-Wochenende (22./23. Januar) standen für die Kegler des VISK Itzehoe in der 2. Kegel-Bundesliga Staffel 1 die die letzten Heimspiele der laufenden Saison an. Hierbei wollte man zwei klare Heimsiege erringen, um sich im Endspurt um den Klassenerhalt eine gute Ausgangssituation als Basis zu legen. VISK Itzehoe – SG Stormarn/Segebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.