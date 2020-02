Wewelsfleth : Viermastbark „Peking“: Rahen am Kreuzmast montiert

Es geht voran mit der Sanierung der „Peking“ auf der Wewelsflether Peters-Werft.

06. Februar 2020, 15:20 Uhr

Wewelsfleth | Mit der Montage der ersten Rahen am Kreuzmast rückt der Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Traditionssegler Peking auf der Peters-Werft in Wewelsfleth wieder ein Stück näher.

Der Kranfahrer hob die tonnenschweren Rahen nacheinander an ihre jeweilige Position. Dort wurden sie von den Taklern am Mast befestigt.

Sanierung im Zeitplan

Die Stiftung Hamburg Maritim, die das Projekt im Auftrag der Stadt Hamburg leitet und seit 2016 Eigentümerin der Viermastbark ist, liegt damit im Zeitplan. Das wird aus einer Pressemitteilung deutlich.

Die Restaurierung soll im Mai dieses Jahres abgeschlossen werden.

Die Rahen tragen die Rahsegel und sind an den Masten und Stengen beweglich befestigt.

Charakteristisch für eine Viermastbark ist, dass die vorderen drei Masten mit Rahsegeln bestückt sind, bei der Peking sogar jeweils sechs pro Mast. Der Besanmast hat dagegen nur ein Gaffelsegel.

Alle vier Masten der Peking sind im Original erhalten geblieben, mussten aber gründlich saniert werden. Die so genannten Stengen, die Verlängerungen der Masten oberhalb der so genannten Saling, mussten erneuert werden.

Viele Teile rekonstruiert

In der Schiffbauhalle der Peters Werft wurden die Rahen und Stengen für das Rigg – die Gesamtheit der Takelage – der Peking gefertigt. Von den 18 Rahen waren noch zwei erhalten geblieben.

An ihnen orientierten sich die Fachleute, um die anderen rekonstruieren zu können.

Außerdem wurden überlieferte Zeichnungen herangezogen. Eine besondere Herausforderung für die Fachleute, denn die Rahen und Stengen wurden früher in Nietkonstruktion hergestellt, was heutzutage nicht mehr praktiziert wird. Mit modernen Verfahren gelang es, die Rahen in authentischer Formgebung nachzubauen.

Stahlplatten aus Holland

Die Grundelemente von Rahen und Stengen wurden in Holland aus Stahlplatten vorgeformt und als halbe Rohrsegmente in Wewelsfleth angeliefert. Mehr als 400 Halbschalen wurden auf der Werft dann zu konischen Rohren mit Laibung verschweißt.

Die originalgetreu nachgebildeten Beschläge wurden komplett in Wewelsfleth gefertigt.

Die Überführung und Restaurierung der Viermastbark Peking wird übrigens durch Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ermöglicht.