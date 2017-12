Kreis Steinburg : Vier Verletzte bei Unfall in Kaaks

vergrößern 1 von 2 Foto: Florian Sprenger 1 von 2

von Karsten Schröder

erstellt am 17.Dez.2017 | 15:52 Uhr

Kaaks | Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagmittag bei Kaaks (Kreis Steinburg) vier Personen leicht verletzt worden. Ein aus Richtung Itzehoe kommender VW Passat übersah offenbar im Einmündungsbereich der Hauptstraße einen entgegenkommenden Audi A3. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde ein drittes Fahrzeug, welches in Richtung Itzehoe abbiegen wollte, in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Hohenaspe zur Unfallstelle gerufen. Unter den vier Verletzten befinden sich auch zwei Kinder. Mit drei Rettungswagen wurden die Verletzen ins Krankenhaus gebracht.



