Ortsteil Ostermoor : Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Brunsbüttel

von Karsten Schröder

erstellt am 05.Okt.2017 | 12:49 Uhr

Brunsbüttel | Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr in Brunsbüttel-Ostermoor (Kreis Dithmarschen) gekommen.

Eine 32-Jährige aus dem Kreis Lüneburg war mit ihrem Nissan und zwei kleinen Kindern (drei und sechs Jahre) auf der Blangenmoorer Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Lastwagen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Brunsbüttel kam in Folge des Unfalls von der Straße ab und blieb mit seinem Sattelzug auf einem Grünstreifen stehen.



Alle vier Personen wurden verletzt und ins Westküsten-Klinikum in Brunsbüttel eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.

Der Verkehr wurde langsam von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeführt.

