Itzehoer Innenstadt : Vier Fälle in zwei Tagen: Erneut Seniorin beraubt und verletzt

Eine 82-jährige Itzehoerin wird von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen. Die Polizei sucht Zeugen.

von Delf Gravert

24. Mai 2019, 12:21 Uhr

Itzehoe | Erneut ist eine betagte Itzehoerin Opfer eines Handtaschen-Räubers geworden. Die 82-Jährige wurde gestern leicht verletzt. Bereits am Mittwoch waren eine 79-Jährige und eine 84-Jährige auf offener Straße in der Innenstadt beraubt worden.

Weiterlesen: Raubüberfälle am helllichten Tag

„Gegen 13.40 Uhr war die Itzehoerin am Donnerstag im Bereich Großer Wunderberg und Hinter dem Sandberg unterwegs“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. „Nachdem der Frau zunächst zwei junge Männer entgegengekommen waren, verspürte sie plötzlich von hinten einen Ruck an ihrer Handtasche und einen Druck, der sie zu Fall brachte.“ Die Seniorin habe mit Schreien auf sich aufmerksam gemacht, ein Anwohner sei ihr zu Hilfe geeilt, so Neufeld. „Er und die 82-Jährige sahen den Täter zuletzt in der Straße Kleiner Wunderberg in Richtung Sandkuhle und Brunnenstraße laufen.“

Verbindung der vier Taten nicht ausgeschlossen

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Tasche der Seniorin wurde wenig später in der Nähe des Tatorts gefunden – es fehlte das Portemonnaie. „Laut dem Opfer und dem Zeugen war der Täter maximal 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und einen dunkleren Teint“, sagt Neufeld. „Er trug eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen oder Schriftzeichen an der Seite.“

Ähnlich bekleidet, aber laut Zeugenaussagen deutlich kleiner war ein Täter, der nur rund zehn Minuten später in der Reichenstraße im Bereich des Restaurants Amadeus die abgestellte Handtasche einer Frau mittleren Alters stahl. „Anschließend flüchtete der Dieb, dessen Verfolgung per Fahrrad eine namentlich nicht bekannte Person aufnahm“, berichtet Merle Neufeld. „Offenbar erfolglos.“

Bisher gebe es keine konkreten Hinweise darauf, dass es bei den insgesamt vier Handtaschendiebstählen in der Innenstadt binnen zwei Tagen eine Verbindung gibt, sagt Neufeld. „Auszuschließen ist das aber nicht.“ Sie ruft etwaige Zeugen erneut auf, sich unbedingt mit der Polizei in Verbindung zu setzen. „Wir bitten insbesondere den Radfahrer, sich zu melden.“ Die Polizeisprecherin kündigte verstärkte Streifen der Polizei in der Innenstadt an. Am Donnerstag setzten Beamte bei Ermittlungen auch Hunde ein, um den Unbekannten auf die Spur zu kommen.

Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?