Vielfalt wird im Prinzeßhofpark gefeiert

von Andreas Olbertz

28. August 2019, 12:47 Uhr

Itzehoe | Die Projektwerkstatt Inklusion lädt am Sonnabend, 31. August, zum Fest „Vielfalt feiern“ ein. Von 11 bis 14 Uhr werden im Prinzeßhofpark in Itzehoe ein buntes Programm und vielfältige Informationen geboten.

Die Vielfalt der im Kreis vertretenen Kulturen, die Vielfalt des ‚Menschseins‘ in allen Ausprägungen; Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter; die Vielfalt von Gesundheit und Krankheit, von Kraft und Bedürftigkeit – das beschäftigt täglich die Menschen in Steinburg. „Einmal im Jahr wollen wir die Bereicherung durch diese Vielfalt feiern und laden dazu alle Steinburger herzlich ein“, erklärt Christine von Bargen, ehrenamtliche Beauftragte des Kreises Steinburg für Menschen mit Behinderung. „Bringen Sie gern etwas zum Essen und alkoholfreie Getränke mit und denken Sie an Teller, Gabel und Löffel. Freuen Sie sich auf Spiele, Lieder, Tänze, bunte Ideen und vielfältige Begegnungen – wir freuen uns auf Sie“, so von Bargen.

Schirmherrin der Veranstaltung ist Samiah El Samadoni, Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein. Gefördert wird das Fest durch die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt.