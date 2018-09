Vielfalt von Sprache bis Gesundheit

von shz.de

11. September 2018, 13:51 Uhr

Das Programm der Kremper Volkshochschule (VHS) für das Wintersemester deckt wie gewohnt ein breites Spektrum ab – von Beruf und EDV über Gesellschaft und Leben bis zu Sport und Gesundheit. Ein Selbstgänger ist seit Jahren der Doppelkopf-Spaß mit Karl-August Linnepe, genauso wie das Fischeräuchern und der Kochkursus für Männer.

Kranzbinden, Schnack op Englisch und Yoga am Nachmittag sind im neuen Programm ebenso zu finden wie Sprachförderung für Frauen mit Migrationshintergrund, Babyschwimmen und Erste Hilfe am Kind.

Beim Kursus Upcycling geht es um Nachhaltigkeit und die Frage, wie aus Altem Neues gemacht werden kann. Und die Tanzfreunde Krempe um Nico Steen bieten Standard und Latein an. Nicht fehlen darf die Wirbelsäulengymnastik, genau wie verschiedene Kurse für Fitness, Kondition und Balance.

Die „junge VHS“ bietet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in den Herbstferien die Aktion Zirkus macht Spaß an. Auch gibt es Hausaufgabenhilfe für Kinder aus Migrationsfamilien. Vielfältig sind auch wieder die Themen bei den Montagsvorträgen. Unter anderem dürfen sich die Gäste im Haus der Krempermarsch, Stiftstraße 16a, auf „Landwirtschaft zwischen Lust und Frust“, „Brandschutz in eigener Sache – was kann ich tun?“ und „Rethwisch und der Breitenburger Schifffahrtskanal“ freuen.

Auch Exkursionen wird es wieder geben. Geplant ist unter anderem ein Ausflug unter dem Motto „Auf den Spuren der Zementfabrik Alsen“. Ins Theater geht es am 2. Dezember („Tschüssikowski!“, Schmidt-Theater), und Ballett („Don Quixote“) steht am 11. Januar auf dem Programm.



>Infos bei Maria Meiners-Gefken, 04824/38122, E-Mail maria.meiners-gefken@vhs-krempe.de, bei Lothar Schramm, 04824/712, lothar.schramm@vhs-krempe.de und im Internet: www.vhs-krempe.de