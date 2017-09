Glückstadt feiert : Vielfalt – kulinarisch und musikalisch

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörgens (2) 1 von 2

Einen tollen Auftakt zur Interkulturellen Woche 2017 feierten die Glückstädter mit dem Fest der Vielfalt. Bei bestem Spätsommerwetter konnten sich die Feiernden auf dem Marktplatz an einem vielfältigen Programm erfreuen. „Wir müssen die Vielfalt nicht mehr suchen, wir sind vielfältig. Jetzt ist es an uns, diese Vielfalt gemeinsam zu gestalten“, sagte Bürgermeisterin Manja Biel als sie die Besucher begrüßte. In Glückstadt habe rund ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund erklärte sie. Mittlerweile leben in Glückstadt 71 verschiedene Nationen friedlich neben- und miteinander.

Auf dem Markt zeigte sich das vor allem kulinarisch. Zum Fest der Vielfalt gab es dänische Hotdogs neben türkischer Pizza und afghanische Leckereien neben russischem Borschtsch. Wer es nicht ganz so deftig mochte, konnte sich am selbst gebackenen Kuchen der Landfrauen gütlich tun oder frisch gepressten Apfelsaft probieren. Die Familienbildungsstätte bot Spiel und Spaß für Kinder, und die Landwirte zeigten das große Angebot der örtlichen Obst-, Gemüse- und Getreideanbaubetriebe. Sie hatten mit ihren Traktoren auch schon den morgendlichen Umzug zum Markt angeführt, der das Fest offiziell eingeläutet hatte. Dort war die Vielfalt dann aber nicht ganz so bunt, wie erhofft. Nur wenige Vereine begleiteten den Umzug. Da war es schön, dass zumindest der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein und das Forum für Vielfalt den Umzug auflockerten. Die Landfrauen begleiteten den Zug in ihren Trachten. Und auch die Kinder der Bürgerschule waren dabei. Mit bunten Fähnchen, Blumenbügeln und geschmückten Schildern repräsentierten die das traditionelle Glückstädter Vogelschießen.

Auf dem Markt tanzten die rund 50 Kinder dann einige der alten Vogelschießertänze. Begleitet wurden sie musikalisch von Nico Hansen auf dem Akkordeon. Er sang anschließend mit dem Chor der Glückstädter Kindergärten einige fröhliche Lieder. Das freute neben dem Publikum auch Moderator Stefan Wolters und Bürgermeisterin Manja Biel.

Für Letztere gab es dann noch eine Überraschung. Vor einigen Jahren war der Künstler Adranic Baghdashyran bei seiner Emigration aus Afghanistan als erstes in Glückstadt angekommen. Dort wurde er so freundlich aufgenommen, dass er Glückstadt stets in guter Erinnerung behielt. Als Dankeschön an die Stadt und ihre Bürger hatte er eine Plastik geschaffen, auf der er den Stadtgründer, die Fortuna und den historischen Grundriss der Stadt festgehalten hatte. Dieses Bild übergab er an Manja Biel. Sie versprach, dem Werk einen Ehrenplatz im Rathaus zu geben.

Auf der Bühne gab es dann noch bis zum Abend ein fröhliches Programm unter anderem mit Liedern aus Russland, Line Dance, Shantys, einer Taek Won Do Vorführung und vielem mehr.