Premiere in Glückstadt : Viele Zuhörer bei Glückstädter Musiknacht

Neun Konzerte an neun Lokalitäten fanden nach dem Lichterfest statt.

von Claudia Jörgens

12. November 2018, 13:58 Uhr

Die Organisatorin glücklich über ihre erste Glückstädter Musiknacht. Die 17-jährige Alisha von Lienen hatte das Event im Rahmen eines Schulprojektes geplant und durchgeführt (wir berichteten). Bis auf einige kleinere logistische Probleme lief es reibungslos, so die junge Frau.

Neun Konzerte an neun Lokalitäten fanden am Sonnabend nach dem Lichterfest statt. Zu hören waren ganz unterschiedliche Musikstile von Irish Folk über Rock-Pop bis hin zum amerikanischem Blues, Swing und Gospel. Ab 20 Uhr liefen die Konzerte in verschiedenen Lokalitäten an. Und der Besucherzustrom war von Anfang an gut. Auch verteilten sich die Besucher an alle Spielorte.

Besonders gut besucht waren die Bücherstube am Fleth, das Nettchen, und das Geschäft Wohnidee Kupke. Aber auch in der Galerie am Fleth, im Artequarium, im Hafenstübchen und im Kotten war etwas los.

Lediglich in der Alten Apotheke ließen sowohl die Besucher als auch der Künstler auf sich warten. Der Singer/Songwriter Christian Brückner hatte den Weg nach Glückstadt nicht gefunden und traf später als erwartet ein. Insgesamt waren l Künstler als auch Besucher mit der Musiknacht zufrieden. Und besonders glücklich war Organisatorin Alisha von Lienen.