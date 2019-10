Richtfest für Neue Kita in Itzehoe : Viel Platz für Bewegung

Der Rohbau für die neue evangelische Kita mit 100 Betreuungsplätzen an der Moltkestraße ist fertig gestellt.

von Delf Gravert

25. Oktober 2019, 15:08 Uhr

Itzehoe | Der Rohbau steht, und schon jetzt ist nicht zu übersehen, dass Itzehoes neuester Kindergarten architektonisch etwas Besonderes wird: Von einer „Kita-Kathedrale“ sprach Bürgermeister Andreas Koeppen gestern anlässlich des Richtfests an der Moltkestraße. Tatsächlich hat die zentrale „Bewegungshalle“ des Neubaus Ausmaße, die für einen Kindergarten eher ungewöhnlich sind. Das lässt Raum für Gestaltungen, die das Konzept der „inklusiven Bewegungskita“, die das evangelische Kitawerk Rantzau-Münsterdorf an der Moltkestraße umsetzen will.

Ein besonderes bauliches Element dieses Konzepts mussten sich die Besucher gestern noch anhand von Computergrafiken vorstellen: In der großen Halle wird eine „Spieltreppe“, unter anderem mit Bällebad und Rutsche, Erd- und Obergeschoss miteinander verbinden. Eine Sonderanfertigung werde die Treppe, ein Einzelstück, das speziell für die neue Kita entwickelt werde, sagte Katrin Markos vom Planungsbüro GRS Reimer Architekten. Entsprechend groß sei der Aufwand, um alle Anforderungen vom Brand- und Unfallschutz bis zum Spaßfaktor für die Kinder unter einen Hut zu bekommen.

Schon jetzt „beeindruckend“ sei, was hier entstehe, sagte Koeppen. Der neue Kindergarten werde nicht nur dringend benötigte Betreuungsplätze schaffen. Er erwarte auch, dass er den Stadtteil insgesamt aufwerte und über die Grenzen Itzehoes hinaus ausstrahle, so der Bürgermeister. Besonders freue er sich über das „wahrlich inklusive Konzept“, das das Kitawerk gemeinsam mit der Lebenshilfe umsetzen will. Es sei gut und wichtig, Kinder mit Behinderung „in der Mitte“ aufzunehmen, so Koeppen.

Dieses Ziel betonte auch Propst Thomas Bergemann, als Aufsichtsratsvorsitzender des Kitawerks auch Bauherr an der Moltkestraße, als er den Namen der neuen Einrichtung vorstellte: „Evangelisch-lutherische Kita Mose“ wird der Kindergarten heißen. Die biblische Figur des Mose sei in mehrfacher Hinsicht besonders passend, so Bergemann. Zum einen sei dessen Geschichte nicht nur Teil der christlichen Tradition, sondern spiele auch für Islam und Judentum eine Rolle. Zum anderen biete gerade die Erzählung über die Kindheit Moses, der in einem Weidenkorb auf dem Nil ausgesetzt wurde, Identifikationspunkte für einen Kindergarten. Denn das Kind sei gerettet worden und habe Geborgenheit erfahren.

Bergemann dankte anlässlich des Richtfests allen Beteiligten für eine harmonische Zusammenarbeit beim Neubau. Bisher verlaufe alles im Zeitplan, so dass der Eröffnungstermin am 1. August 2020 nicht gefährdet sei. Aktuell wird die Fassade geschlossen, erklärte Architekt Thomas Ritscher. Im Winter beginne dann der Innenausbau.

Unterdessen prüfen Kitawerk und Stadt erneut die Finanzierung des Neubaus. Die Stadt gewährt der Kirche für einen Teil der Baukosten von erwarteten 5,6 Millionen Euro ein Darlehen. Die bisher beschlossene Summe von drei Millionen Euro reicht aber nicht aus. Im Gespräch war eine Erhöhung um eine weitere Million.

In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses teilte Kämmerer Hauke Carstens nun aber mit, das Kitawerk prüfe, den Bau anderweitig zu finanzieren. Die Entwicklung auf den Zinsmärkten und Veränderungen durch die Kita-Reform hätten zu geänderten Voraussetzungen geführt. Ein Rückabwicklung des Darlehens sei vor diesem Hintergrund eine „Win-Win-Situation“ für Stadt und Kirche, sagt Stadtsprecher Björn Dethlefs. Zudem seien aber auch mögliche Bedenken der Kieler Kommunalaufsicht zu dem Finanzierungskonstrukt bekannt geworden. Die Fraktion der Linken hatte eine entsprechende Anfrage bei der Aufsichtsbehörde gestellt.