Itzehoe : Viel Müll gesammelt – nur Jugendliche fehlten

Aktion der Grünen Jugend: In zweieinhalb Stunden zehn Säcke voll Plastikmüll gesammelt.

von Anna Krohn

08. Januar 2019, 14:25 Uhr

„Wir sind begeistert und sehen den ‚Plastic Run‘ als Erfolg, auch wenn wir unsere Zielgruppe, die Jugendlichen, leider nicht erreichen konnten“, sagt Anna Janke (22). Mit Julia Thomzick (21) und Yannik Schmidtke (15) will sie noch in diesem Monat die „Grüne Jugend Steinburg“ gründen (wir berichteten). Am Sonntag riefen die drei zum Plastic Run auf, eine Müllsammel-Aktion entlang der Stör – um etwas Gutes für die Umwelt zu tun, aber auch, um auf ihre geplante Jugendorganisation der Grünen aufmerksam zu machen und dafür mehr Mitstreiter zu gewinnen. Das hat zwar nicht geklappt, aber sie sind dennoch guter Dinge, weitere Unterstützung zu finden.

Start war am Sonntag um 14 Uhr beim „Grünen Treff“ des Grünen-Kreisverbands Steinburg in der Reichenstraße in Itzehoe. „Es waren insgesamt 17 Teilnehmer, vom Alter her sehr gemischt“, berichtet Janke. „Es kamen Väter mit ihren noch recht jungen Kindern und auch ältere Leute.“ Die Resonanz auf die Aktion habe ihre Erwartungen übertroffen, zumal der Grünen-Abgeordnete Manfred Sallach, der für die Europawahl im Mai kandidiert, auch teilgenommen habe. Sie hätten sehr viel Müll gefunden, „wir waren schockiert“, so Janke. In zweieinhalb Stunden haben die Umweltfreunde zehn Säcke Plastikmüll aufgesammelt.

Jetzt hoffen Anna Janke, Julia Thomzick und Yannik Schmidtke, dass sich – obwohl am Sonntag keine kamen – dennoch Jugendliche finden, die bei der Grünen Jugend mitmachen und zum Treffen am Sonntag, 13. Januar, 14 Uhr, in den „Grünen Treff“ kommen.



> Kontakt über die Facebook-Seite „Grüne Jugend Steinburg“