Grüne Damen und Herren : Viel Lob für Ehrenamtler am Klinikum Itzehoe

Landestagung der ökumenischen Krankenhaushilfe in der Akademie des Klinikums.

von Delf Gravert

09. Juli 2019, 16:18 Uhr

Itzehoe | In diesem Jahr feiern sie ihren 50. Geburtstag: Seit 1969 gibt es bundesweit die Grünen Damen und Herren, die ehrenamtlich in Krankenhäusern und Altenhilfe-Einrichtungen tätig sind. Auch in Schleswig-Holstein ist die ökumenische Krankenhaushilfe nicht wegzudenken.

Die Einsatzleiter aus dem Norden trafen sich jetzt in der Klinikum Itzehoe Akademie zu einer Tagung. Neben Neuigkeiten aus dem Bundesvorstand und dem Erfahrungsaustausch stand auch ein Vortrag von Wolfgang Höppner, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, auf dem Programm, der für Aha-Erlebnisse und Erheiterung gleichermaßen sorgte: „Prominente und ihre schlechten Ärzte“.

Der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Michael Kappus, stellte den Besuchern das Klinikum Itzehoe vor und dankte für das Engagement der Ehrenamtlichen: „Was wäre das Krankenhaus ohne Sie?“ Es bleibe in Kliniken für das Personal oft „wenig Zeit für Ermutigung und Zuhören und einfach da sein“. Die Grünen Damen und Herren seien „unglaublich wichtig“, weil sie diese Lücke ausfüllen.

Dass diese Aufgabe in Itzehoe sehr engagiert wahrgenommen wird, weiß die Landesbeauftragte Elke Schiffler: Die Gruppe könne sich glücklich schätzen, so motivierte Mitglieder zu haben, lobte sie. Daran hatte die langjährige Einsatzleiterin Telse Peters einen großen Anteil. Ihr überraschender Tod kurz vor der Tagung überschattete das Treffen. Pastor Paul Kah erinnerte an „die große Leidenschaft und das große Engagement“, mit dem Telse Peters aktiv war. „Wer sie kannte, weiß, was wir verloren haben“, so Pastor Kah