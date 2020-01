Bahnhof Itzehoe : Viel Frust über Ratten und Müll: Anlieger und Fahrgäste fordern mehr Sauberkeit am Bahnhof

Die Deutsche Bahn und die Stadt räumen Probleme ein und wollen für Abhilfe sorgen.

von Delf Gravert

17. Januar 2020, 14:01 Uhr

Itzehoe | Wenn Mark Demmin morgens die Fahrradstation am Bahnhof aufschließt, muss er oft erstmal ungebetene Besucher vertreiben. Bis zu 20 Ratten gleichzeitig habe er dort schon gesehen, sagt der Mitarbeiter der Brücke SH. Die große Zahl an Nagern ist nicht das einzige Problem im Bahnhofsumfeld. Wie das Team von der Brücke berichten auch Fahrgäste von überlaufenden Mülltonnen und kleinen Abfallhaufen zwischen halbverrosteten Fahrradwracks.

Seit einigen Wochen sei es besonders schlimm, sagt Nina Friedrich. Die Kollegin von Mark Demmin arbeitet in der „Designwerkstatt Bildschön“, die die Brücke SH gegenüber der Fahrradstation an der Bahnhofstraße betreibt. Eigentlich hatten die Mitarbeiter versucht, das Bahnhofsumfeld etwas ansehnlicher zu gestalten, sagt Friedrich. So sei unter anderem ein hölzerner Blumenkübel bepflanzt worden. „Es hat gar nicht lange gedauert, da hatten die Ratten alle Pflanzen abgefressen und das Holz des Hochbeets massiv angenagt.“ Die Müllbeseitigung sei eine Sisyphos-Arbeit, berichtet Mark Demmin. Ständig komme neuer Dreck hinzu. „Irgendwie sehr frustrierend.“

„Wirklich unschön“ sei die Situation, sagt Matthias Kruit, Verbundmanager der Brücke SH. „Wir sind bereit, mehr zu machen, als nur direkt vor unserer Haustür zu kehren.“ Aber andere müssten mitziehen. Andere, das sind vor allem die Bahn und die Stadt als Eigentümer der umliegenden Liegenschaften. Eigentlich sei die Nachbarschaft gut, sagt Kruit. Nur mit der Sauberkeit klappe es einfach nicht dauerhaft. Maßnahmen würden immer nur punktuell und kurzfristig wirken. „Wir wollen niemanden auf die Füße treten, aber es wäre schön, wenn wir da etwas erreichen könnten“, sagt Kruit.

Mehr Mülleimer, häufigere Reinigungen und eventuell auch Kontrollen könnten helfen, schlagen die Mitarbeiter der Brücke vor. Natürlich sei auch jeder einzelne Bürger gefragt, seinen Müll ordentlich zu entsorgen. Das Bahnhofsumfeld sei doch schließlich ein Aushängeschild für die Stadt. „Das fällt doch auf uns alle zurück, wenn es hier so aussieht“, sagt Kruit.

Bei der Bahn sind die Probleme bekannt, sagt Sprecherin Franziska Hentschke. „Auch wir sind mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden.“ Die Bahn habe in der Vergangenheit versucht, mit unterschiedlichen Maßnahmen darauf zu reagieren, unter anderem mit einer Direktbeköderung gegen den Tierbefall und vermehrten Reinigungsmaßnahmen. „Wir versuchen, auch weiterhin die Situation zu verbessern und die Qualität für unsere Kunden wieder zu erhöhen“, so Hentschke. „Grundsätzlich arbeiten unsere Reinigungskräfte aber mit Hochdruck daran, Müll zu entfernen und die Bahnhöfe sauber zu halten.“

Auch Rathaussprecher Björn Dethlefs findet deutliche Worte: Das direkte Bahnhofsumfeld mache einen „desolaten Eindruck“. Lösen ließen sich die Probleme nur gemeinsam mit der Bahn. „Aus unserer Sicht kann ein zusätzliches Angebot von Fahrradbügeln die Situation verbessern. Wir prüfen gerade, wo dafür ein geeigneter Platz sein könnte“, so Dethlefs. Denn die sich immer wieder in verschiedenen Ecken häufenden, offenbar herrenlosen Fahrräder, erschweren die Reinigung und begünstigen die Entstehung von kleinen „Müllkippen“.

In dieser Woche sind die Räder erstmal vom Ordnungsamt entfernt worden. Sie werden nun sechs Monate aufbewahrt. Meldet sich kein Eigentümer werden Fahrräder versteigert oder entsorgt. Der Kommunalservice habe zudem den Vorplatz gereinigt, sagt Dethlefs, was aber ohnehin regelmäßig geschehe.