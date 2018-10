Party im Cheyenne Club : Viel Andrang bei Vor-Abi-Party

Die Vor-Abi-Party in Itzehoe war ein voller Erfolg – dafür öffnete der geschlossene Cheyenne Club noch einmal seine Türen.

von Ludger Hinz

28. Oktober 2018, 16:24 Uhr

Groß war die Resonanz als die eigentlich geschlossene Diskothek Cheyenne Club am Wochenende für eine Nacht wieder öffnete für eine Vor-Abi-Party von Itzehoer Schülern. Mehrere hundert Gäste feierten bis in den Morgen „Wir konnten gar nicht alle so schnell hinein lassen, wie wir es gerne hätten“, bedauerte Veranstalter Björn Conring.

Ein besonderer Abend wurde es für DJ Jermaine Lesser (18), selbst Abiturient, der sein Club-Debut am DJ-Pult feierte. Das galt auch für seine Mitschüler. Malte Eggers vom dem RBZ-Planungskommitee: „Es ist voll, wir sind sehr zufrieden.“ Der Erlös soll dem Abi-Ball zugute kommen.