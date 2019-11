NOch wenig Konkretes zur Entwicklung des HC : Viel Akribie für das neue Holstein-Center in Itzehoe

Zukunft des Holstein-Centers soll nachhaltig gestaltet werden – deshalb wird jetzt viel Zeit in Planung investiert.

Itzehoe | H & M wäre super. Andere namhafte Ketten auch. Oder: Einfach mal eine Woche schließen und renovieren. An Ideen für das Holstein-Center herrscht kein Mangel, wenn sich Gäste, vorzugsweise im Internet, zu Wort melden.

Noch nichts Konkretes zu vermelden

Doch die Lage ist vor allem eines: komplex.

Das Wort benutzt Paul Tihor häufig, wenn er über die laufenden Planungen spricht. Der Jurist und Immobilienexperte ist als Asset Manager im Auftrag der Tima Shopping Center GmbH zuständig für die Entwicklung des Zentrums, sowohl in kaufmännischer als auch in technischer Hinsicht. Eines macht er klar: Einige Monate wird es noch dauern, bis Konkretes zu verkünden ist.

Es haben bisher nicht alle Überlegungen stattgefunden, die hätten stattfinden sollen. Paul Tihor, Asset Manager

Nach dem Rückzug von Tim Erhardt ist ein neues Team um Geschäftsführer Thomas Lorenzen und Paul Tihor am Werk. Die Planung werde fortgeführt und ergänzt: „Es haben bisher nicht alle Überlegungen stattgefunden, die hätten stattfinden sollen“, sagt Tihor.

Umweltschutz sei ein großes Thema, die Barrierefreiheit auch, gerade am Eingang vom La-Couronne-Platz aus. „Die Rolltreppe allein ist nicht zukunftsfähig.“

Geld ist vorhanden

Drei Faktoren nennt Tihor, die für die Entwicklung gegeben sein müssten. Erstens Geld: „Das ist nicht der Engpass.“ Doch für eine Investition „weit im siebenstelligen Bereich“, so Lorenzen im September gegenüber unserer Zeitung, brauche es eine Kalkulation der Mieterträge. Zwingend sei deshalb, jetzt parallel mit potenziellen Mietern zu sprechen, und zwar aus allen Bereichen, sagt Tihor.

Zweitens: der Wille bei Verwaltung und Politik. „Großes Kompliment an das Bauamt“, so Tihor. „Ich habe selten erlebt, dass man so konstruktiv mit einem Bauherrn zusammenarbeitet.“

Ein Shoppingcenter ist die höchste Komplexitätsform. Paul, Tihor

Bleibt der dritte Punkt, der eigentlich der erste ist: konkrete Arbeitsergebnisse. „Ein Shopping-Center ist die höchste Komplexitätsform“, betont Tihor. Und für eine zukunftsfähige Lösung müsse extrem gründlich geplant werden, auch im Hinblick auf die möglichst flexible Nutzung der Flächen.

Ob das HC insgesamt ein Einkaufszentrum bleibt, ist Teil der Prüfung. Die Frage sei, was in Itzehoe fehle und welche Handelsflächen die Stadt „absorbieren“ könne, sagt Tihor. Nicht zu viel, nicht zu wenig – „wir sind der festen Überzeugung, dass wir diesen Spagat schaffen werden.“

Bajustein der Stadtentwicklung

Das HC solle ein Baustein sein für die nötige Entwicklung in Itzehoe. Er ist sicher, dass sie kommen wird: „Der Standort Itzehoe ist für Investoren mit Sicherheit lohnenswert, aber das Center allein wird es nicht schaffen.“

Konkretes lässt Tihor sich kaum entlocken: „Die notwendige Zeit muss man sich nehmen.“

Binnen drei Monaten sollen mit Fachplanern und Handwerksfirmen Pläne erarbeitet werden, um sie mit dem Rathaus abzustimmen. So dauere es bis zu konkreten Ergebnissen noch sechs Monate, meint Tihor. Die Umsetzung brauche dann sehr hohe Effektivität, „das wird alles in einem Aufwasch gemacht“. Angesichts der früheren Pläne Erhardts entstehe auch kein echter Zeitverlust. Wird also im kommenden Jahr gebaut? Tihor: „Das halte ich für sehr realistisch.“