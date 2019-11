Start-up aus Wilster: Hofmann Film : Videos von Konzerten und fürs Image

René Hofmann hat sich mit seiner Firma Hofmann Film in Wilster selbstständig gemacht.

28. November 2019, 14:19 Uhr

Wilster | Rockig-harte Stimmung auf der Bühne, die Bands greifen ordentlich in die Saiten, das Publikum feiert ausgelassen mit. Damit das gesamte Festival den Besuchern im Gedächtnis bleibt, wird beim jährlichen „Sördfest“ in Flethsee ein Film gedreht, der hinterher als „After Movie“ in den sozialen Medien zu sehen ist.

Systemkamera mit Videofunktion genügt

Um das Video umzusetzen, hatten sich die Veranstalter ein innovatives Team ausgewählt: das junge Start-up Hofmann Film aus Wilster. Firmengründer René Hofmann (25) und Mitarbeiter Fabian Timm (20) führten die Kamera und filmten die Bands bei ihren Auftritten, aber nicht nur das.

Sie nahmen auch Interviews auf, die die Ausrichter mit Bands, Besuchern und Personal machten, und filmten alles, was ihnen sonst noch vors Objektiv kam.

Das Gerät: eine Systemkamera mit Videofunktion. Der Sound wird hinterher separat unter die Bilder gelegt.

Zwei Beiträge geschnitten

Die beiden Kameraleute dokumentierten das eintägige Festival zehn Stunden lang von Anfang bis Ende und wechselten sich mit der Kameraführung ab.

Aus dem Gesamtmaterial schnitten sie hinterher ein „After Movie“ von zwei bis drei Minuten und ein „Making of“ von etwa zehn Minuten Länge zusammen.

Beide Filme waren vier Wochen nach der Veranstaltung auf Facebook zu sehen.

Das junge Unternehmen stellt als Filmemacher für Events hauptsächlich Musikvideos her.

Gedreht werden aber auch Imagefilme für Firmen, Vereine oder Privatpersonen, die Hofmann Film für ihre Projekte beauftragen.

Mittlerweile haben sie verschiedene Videos produziert – für den Jahrmarkt in Itzehoe, die Band „V4A“ aus Puls beim Werner Rennen und den „MC Döner“ in Wilster sowie für die Brunsbütteler Fähre.

Einen Musikvideodreh gab es mit dem ungarischen Rapper „#Shany“ sowie einen Film mit dem Titel „Frisches Obst in grauer Industrie“. Praktischerweise haben die Jungfilmer natürlich auch einen Imagefilm über das eigene Start-up produziert, mit dem sie im Internet für sich werben.

Tipps auf Youtube

Auf ihrer Homepage geben sie in kurzen Youtube-Filmen Tipps und Informationen rund um Kameras, Filme und alles, was dazu gehört sowie Anleitungen zu Lichteinsatz und Programmbedienung. Außerdem dokumentiert René Hofmann seine Arbeit in eigenen kleinen Filmen, die er hoch lädt und mit Musik unterlegt – meist in einer Länge von anderthalb Minuten.

Dass sich René Hofmann für den Themenbereich „Video“ entschieden hat, hat einen handfesten Grund: „Es ist das beliebteste Medium und erhält heutzutage am meisten Aufmerksamkeit. Es ist das deutlich leichter zugängliche Medium, da Videos 60.000 Mal schneller vom Gehirn verarbeitet werden, als reiner Text.“

> Kontakt: Hofmann Film, Hinterm Dorf 25, Beidenfleth; E-Mail: renehofmann@hofmannfilm.de;

> Infos unter: www.hofmannfilm.de

In Zeiten kurzer Aufmerksamkeitsspannen bedeute dies, dass das Konsumieren eines Videos als deutlich leichter empfunden werde. Eineinhalb Stunden pro Tag verbringe der durchschnittliche Nutzer mit dem Betrachten von Videos. Wo ein Text oft an seine Grenzen stoße, könne ein Video etwa lustig oder gar ironisch sein und Missverständnisse vor allem durch Mimik sowie Gestik einfacher vermeiden.