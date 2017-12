Feuer in Friedrichskoog : Video: Ferienhof brennt zum dritten Mal in drei Monaten

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

erstellt am 23.Dez.2017 | 09:43 Uhr

Friedrichskoog | Als bei der Feuerwehr in Friedrichskoog am Freitagabend gegen kurz vor 23 Uhr der Feueralarm einging, trauten sie bei der Durchsage des Brandortes kaum ihren Ohren: Schon wieder war der Schauplatz des Feuers ein Ferienhof am Altfelder Weg. Es ist der dritte Brand in dem Gebäude seit Ende September. Über die Brandursache konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben machen.

Videoaufnahmen vom Einsatzort:

Da sich das Feuer im hinteren Gebäudebereich rasch ausbreitete, wurden die Kameraden der Feuerwehren Dieksanderkoog, Kronprinzenkoog und Marne als Verstärkung hinzugerufen. Insgesamt waren rund 60 Männer im Einsatz. Kurz nach Beginn des Löscheinsatzes stellte sich heraus, dass sich keine Person in dem Gebäude aufhält. Die Besitzer des Gebäudes waren zum Zeitpunkt des Feuers im Urlaub.

Während des Löscheinsatzes hatten die Einsatzkräfte mit starken Winden zu kämpfen, die das Feuer ununterbrochen anfachten.

„Unser Hauptziel ist es, erst einmal sicherzustellen, dass das Feuer nicht auf den vorderen Teil des Gebäudes übergreift“, sagte Ole Kröger, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Dithmarschen.

Die Löscharbeiten dauerten bis Samstagmorgen um 10 Uhr.

