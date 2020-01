Breites Angebot : VHS Hohenlockstedt legt Frühjahrsprogramm vor

Das Programm der Hohenlockstedter Volkshochschule hält wieder interessante Angebote bereit.

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 14:14 Uhr

Hohenlockstedt | Das Team der Volkshochschule (VHS) Hohenlockstedt freut sich über die gute Annahme des neuen Geschäftsraumes im Rathaus. „Mit viel Engagement und mit Hilfe von Freunden und Förderern der Volkshochschule konnte die Geschäftsstelle gut ausgestattet werden und steht Interessierten an zwei Tagen in der Woche zur persönlichen Kontaktierung zur Verfügung“, sagt Britta Rohwer, VHS-Vorsitzende. Inzwischen liegt auch das Programm für das erste Semester 2020 zur Abholung in der Geschäftsstelle sowie bei öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Arztpraxen aus.

Geboten werden wieder zahlreiche Einzelveranstaltungen wie ein Vortrag über Osteopathie, ein Tee- und ein Käse-Seminar, eine Besichtigung im Schloss Breitenburg und eine Autorenlesung mit der Schriftstellerin Heike Denzau. Zudem wird Carsten Möhle über „ungewisse Gewissheiten oder gewisse Ungewissheiten“ referieren, und auch der Pflegestützpunkt des Kreises Steinburg wird informieren. Außer der Reihe geht es am 22. Mai zu den „Move Classics“ und am 18. September zur Hamburg Proms – Last Night nach Hamburg.

Weiterhin bestehen Angebote wie Englisch for Tourists, Mathematikvorbereitung auf die Prüfung zum MSA, Nähen macht Spaß, Goldschmiedekurs, Aquarellmalerei sowie Musikunterricht. Um die Natur geht es bei „Was macht der Mönch im Karpfenteich?“, „Friday for Future – auch in Holo?“ sowie „Gesunde Schätze aus der Natur“.

Auch das sportliche Angebot kommt mit Wassergymnastik, präventive Gymnastik/-Rückenschule und Ganzkörpertraining für Männer und Frauen sowie Hatha-Yoga, einem Workshop Feldenkrais für vertraute und neugierige Teilnehmer nicht zu kurz. Ebenfalls im Programm zu finden sein wird der Swing- und Lindy-Hop-Workshop. Neu aufgenommen wurde ein Zumba-Training und ein Basiskurs für „Die fünf Tibeter“ aus dem Yoga. Rezepte aus der australischen Küche, aus Costa Rica und Spanien runden das vielfältige Angebot nochmals ab. Außerdem geht es an einem Abend um die Königin des Gemüses: den Spargel.





> Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-holo.de sowie im gedruckten Programm. Telefonisch ist die VHS dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10.30 bis 12 Uhr unter 04826/3062 erreichbar.