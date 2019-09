VHS feiert sich selbst

„Lange Nacht der Volkshochschulen“ am Freitag

von Andreas Olbertz

16. September 2019, 12:20 Uhr

itzehoe | Der Volkshochschul-Verband wird 100 Jahre alt — „und ist immer noch modern“, findet Itzehoes VHS-Leiterin Corinna Ahrens-Gravert. Das soll am Freitag, 20. September, bundesweit mit der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ gefeiert werden.

Dabei hat Itzehoe sogar einen noch gewichtigeren Grund mitzufeiern, als gemeinhin bekannt. „Eigentlich würden wir auch fast schon unsere 100 Jahre feiern“, erklärt Ahrens-Gravert, denn die Itzehoer Volkshochschule wurde bereits am 7. November 1919 gegründet — mit Kursen im Winterhalbjahr. Aber schon nach drei Jahren war Schluss. Mangels Interesse an den Kursen wurde der Betrieb wieder eingestellt. „Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da hatten die Menschen ganz andere Probleme: Es herrschte Hunger“, so die Leiterin. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es dann einen neuen Versuch – diesmal mit dauerhaftem Erfolg. Als offizielles Gründungsdatum der VHS in Itzehoe gilt deshalb der 7. Oktober 1946.

Über die Jahrzehnte hat sich die Arbeit verändert, aber vieles ist auch geblieben, zieht sich wie ein roter Faden durch die Historie. Beispiel: die Themen Gebäude und Finanzen.

1966 startete die Kursreihe „Deutsch für Ausländer“ — Zielgruppe waren damals die so genannten Gastarbeiter. 1988 wurde die Deutsch-Sprachförderung ausgeweitet. Seinerzeit kamen viele Aussiedler. 2006 dann die Anerkennung als Sprachkursträger des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Aber Deutschkurse sind nicht die einzige Konstante. In alten Programmheften hat die VHS-Chefin Seniorennachmittage mit Kaffee und Kuchen entdeckt. „Heute haben wir die Seniortrainer.“

Mit der langen Nacht der Volkshochschulen soll auch in Itzehoe der Start ins Herbstsemester begangen, die breite Palette an Angeboten präsentiert und das Georg-Löck-Haus am Delftor als erste Adresse in Sachen Weiterbildung bekannt gemacht werden. Tanzvorführungen stehen auf dem Programm, ebenso unter anderem Trommeln zum Mitmachen sowie Yoga und Pilates oder eine historische Stadtführung. Kochkurse bereiten Fingerfood zu, und die Dozenten der Musikschule geben eine Kostprobe ihres Könnens. „Kein klassisches Konzert, sondern mehr populäre Musik“, sagt Leiter Eckhard Heppner.

Um 17 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Treiben, Schluss ist erst, wenn die letzten Besucher gehen — das kann um 21 Uhr sein oder um 2 Uhr morgens. Zur langen Nacht der Volkshochschule läuft ein Preisausschreiben. Einen Sonderpreis gibt es für denjenigen, der das älteste VHS-Programm aus Itzehoe vorlegen kann. Sollten bis zu den Herbstferien zwei gleich alte Hefte abgegeben werden, entscheidet das Los.