Fussball-Verbandsliga West : VfR Horst sorgt beim VfL Kellinghusen schon früh für die Entscheidung

Die Horster hatten Spiel und Gegner jederzeit im Griff.

Kellinghusen | Im Steinburger Derby der Fußball-Verbandsliga West unterlag der VfL Kellinghusen dem favorisierten VfR Horst mit 0:3 (0:3) Toren. Die Entscheidung an der Quarnstedter Straße war bereits nach knapp einer halben Stunde gefallen. Bis auf eine Torchance für Thore Ratjen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte der VfL dem VfR an diesem Tage nicht da...

