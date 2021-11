3. Tischtennis-Bundesliga Damen : VfL Kellinghusen muss gegen TTC Fritzdorf wieder über die volle Distanz

Am Ende müssen Gastgeberinnen mit 5:5 gegen Aufsteiger zufrieden sein

Kellinghusen | Erneut war es nichts für schwache Nerven, was die Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen ihrer treuen Anhängerschar boten. Beim Heimspiel der 3. Bundesliga gegen den Aufsteiger TTC Fritzdorf ging es – wie schon vor Wochenfrist beim Auftritt gegen den ASC Göttingen an selber Stelle – abermals über die volle Distanz. Am Ende stand es 5:5. Baravok ohne F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.