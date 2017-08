Roller-Meisterschaft in Hohenlockstedt : Vespas brausen über die Achtelmeile

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Spannung an der Startlinie: den Gashebel hoch drehen, den Motor aufheulen lassen und wenn das grüne Startlicht aufleuchtet, mit Vollgas losfahren – bei der Deutschen Blechroller-Meisterschaft (DBM) haben kleine Motorroller ihren großen Auftritt.

Als Veranstalter richten Marek Nachlik aus Hamburg und Helge Wiese aus Norderstedt von der Werkstatt „Flying Classics“ von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, den vorletzten von vier Läufen zur Blechroller-Meisterschaft aus. Mit dabei sind die Schraubergemeinschaft „Spielzimmer Eimsbush“ und der Bullducks Scooter Club (SC) Mölln. Die insgesamt 18 Enthusiasten haben das Beschleunigungsrennen für klassische Motorroller – hauptsächlich Vespas, aber auch Lambrettas – im vergangenen Jahr, zum ersten Mal veranstaltet. Jetzt haben sie unter dem Titel „Ducks On Speed II“ erstmals das Gelände vom Verkehrsinstitut Nord auf dem Flugplatz Hungriger Wolf ausgewählt.

Bis zu 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland werden dazu erwartet, gefahren wird in sieben Klassen. Das Kräftemessen tragen jeweils zwei Fahrer unter sich aus. Wer verliert, ist raus. Nach dem Training um 10 Uhr beginnt ab 12 Uhr der Rennbetrieb, der bis 19 Uhr dauern wird. Auf der Achtelmeile können die Maschinen bis zu 160 Stundenkilometer schnell werden. Auch Profis in der „Pro Sports“-Klasse bis 60 PS sind da am Start, etwa Christoph Kramer und Gerhard Zsiga.

Die Organisatoren sind schon vorher ganz begeistert von den Rahmenbedingungen in Hohenlockstedt. „Auf diesem für uns neuen Gelände, das uns an diesem Wochenende exklusiv zur Verfügung steht, lassen wir es auch in diesem Jahr wieder richtig krachen“, kündigt Marek Nachlik an.

Für jedes Rennen steht eine asphaltierte Piste in einer Länge der Achtelmeile (201,17 Meter) ohne Kurven zur Verfügung. Die ist nötig, da die Maschinen wie beim amerikanischen Drag Racing parallel zueinander fahren. „Aber wir müssen hier keine Straße sperren.“ Und: „Wir waren diesmal sogar mit einem unabhängigen Gutachter vor Ort, der uns die Tauglichkeit für zwei parallele Fahrspuren bestätigen konnte.“

Auch spontane Interessenten können mit ihrer Maschine mitmachen, und zwar in der freien Klasse „Flying Classics“ für alle Zweitakter vom Mofa bis zum Roller und Fahrzeuge bis zu 350 Kubikzentimetern. „Voraussetzung sind lediglich Helm und Schutzkleidung“, erklärt Helge Wiese.

Für das Rennen und das Drumherum stehen den Veranstaltern alle Möglichkeiten des Geländes offen, sie haben Hangar, einen Zeltplatz, richten ein Fahrerlager ein und stellen Parkplätze und einen eigenen Eingangsbereich für Besucher zur Verfügung. Campen ist zwei Nächte lang jeweils mit Frühstück möglich. Besucher und Tagesgäste können das Renngeschehen über die gesamte Strecke verfolgen und auch ins Fahrerlager gelangen.

Versorgung ist nahezu rund um die Uhr gewährleistet, es gibt einen Leistungsprüfstand und natürlich Catering. „Da viele Gäste deutschlandweit anreisen, wollten wir ihnen auch norddeutsche Gerichte bieten“, sagt Helge Wiese. Abends sorgt eine Disco mit Szene-DJs der Richtung „Northern Soul“ für Stimmung.

Info: Seit sieben Jahren ist die Rennserie Deutsche Blechrollermeisterschaft (DBM) professionalisiert in sieben Klassen. Gefahren wird in sechs Klassen mit Reglement. Und es gibt eine offene Klasse für Einsteiger. Im vergangenen Jahr wurde das Rennen in Brackel südlich von Hamburg ausgerichtet, wo es allerdings laut Veranstaltern schwierig wurde, dies zu wiederholen. Nun bildet der Lauf in Hohenlockstedt einen von vier Läufen, die in Stockach am Bodensee, in Aachen und schließlich als Abschlussveranstaltung in Bremen (15. bis 17. September) veranstaltet werden. Der Eintritt kostet 10 Euro/Tag; Campen ab Freitag: 20 Euro.



von Ludger Hinz

erstellt am 16.Aug.2017 | 13:10 Uhr