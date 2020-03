Corona-Schließungen : Verwirrung um Steinburger Friseur-Salons

Dürfen Friseure noch öffnen oder nicht? Diese Frage soll im Laufe des Tages geklärt werden.

von Delf Gravert

19. März 2020, 10:48 Uhr

Viele Geschäfte müssen wegen der Corona-Krise schließen - eine in dieser Form bisher einmalige Situation. Das führt auch bei Verwaltungen auf den verschiedenen Ebenen zu Unklarheiten. Betroffen sind aktuell im Kreis Steinburg die Friseur-Salons. Ob sie noch öffnen dürfen oder nicht, wurde widersprüchlich kommuniziert. Nun soll es im Laufe des Donnerstags eine Klärung geben, teilt die Kreisverwaltung mit.

Am Montag hatte die Bundesregierung mit den Ländern eine Vereinbarung über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bekannt geben. Dabei wurden Schließungen von Geschäften angekündigt, Friseure waren explizit ausgenommen. Am Dienstag setzte das Land diese Vereinbarung in einer Landesverordnung um. Dort fehlte der explizite Hinweis auf die Friseur-Salons.

Am Mittwoch kam dann schließlich eine Allgemeinverfügung des Kreises Steinburg heraus. Auch dort wurden die Friseure nicht unter jenen Geschäften und Dienstleistern genannt, die noch öffnen dürfen. Das führte bereits am Mittwoch zu unterschiedlichen Aussagen von Behördenmitarbeitern gegenüber Betreibern von Salons. Die Norddeutsche Rundschau bat das Landratsamt am Mittwochnachmittag um Klärung und erhielt die eindeutige Antwort, dass Friseur-Salons im Kreisgebiet geschlossen zu haben bleiben.

Am Donnerstagvormittag sieht die Situation nun anders aus: Unklar sei der Status der Friseure zum jetzigen Zeitpunkt, teilt das Landratsamt auf erneute Nachfrage mit. Der Kreis bemühe sich mit dem Land um eine zeitnahe Klärung der Frage. Sie soll noch im Laufe des Tages öffentlich bekannt gemacht werden.