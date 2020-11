Im Blomeweg : Versuchter Einbruch in der Blomeschen Wildnis

Der Sachschaden blieb im unteren dreistelligen Bereich.

Avatar_shz von shz.de

10. November 2020, 16:46 Uhr

Blomesche Wildnis | Unbekannte wollten zwischen dem 4. und 7. November über die Nebeneingangstür in ein Wohnhaus am Blomeweg einbrechen. Laut Polizeiangaben wurde vergeblich versucht, durch Aufhebeln der Tür ins Gebäude einzudringen. Es blieb letztendlich bei einem Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, denen im Bereich Blomeweg und Am Altendeich zuletzt verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Itzehoe in Verbindung zu setzen.



Hinweise: 04821/6020.