Strom, Gas und Wasser : Versorgung gesichert: Stadtwerke Itzehoe arbeiten auf Krisenstufe 3

Die Versorgung im Kreis Steinburg ist nicht gefährdet. Auch die Kunden machen sich keine Sorgen.

Itzehoe | Sorgenvolle Anrufe von Kunden? Bisher nicht ein einziger. Dafür gibt es aus Sicht der Stadtwerke Itzehoe auch keinen Grund. Denn auch in der Krise gilt: Strom, Gas und Wasser fließen.

Täglich tagt der Planungsstab mit den Leitern der drei Bereiche Netzwirtschaft, Netzleitstelle sowie Netze, Anlagen und Strom. „Sie treffen sich jeden Morgen“, sagt Firmensprecherin Silvia Schnegulau. Eine Besprechung mit der Geschäftsführung zur aktuellen Lage schließe sich an.

„Für Betriebe wie unseren gibt es einen mehrstufigen Krisenmodus, der uns auf derartige Situationen vorbereitet“, sagt Schnegulau. Stufe eins umfasst verstärkte Hygiene, Stufe zwei besonderen Schutz für diejenigen, die „kritische Infrastruktur“ betreuen. „Wir sind jetzt in der dritten Stufe.“ Die vierte und letzte wäre die Ausgangssperre. Für diesen Fall wurden vorsorglich Arbeitsbescheinigungen für die Mitarbeiter ausgestellt – und Gefrierschränke im Stadtwerke-Gebäude mit Essen gefüllt.

Stufe drei bedeutet: Öffentliches Leben wird eingeschränkt, primäres Schutzziel ist es, Kontakte zu vermeiden. Bei den Stadtwerken bleiben Auszubildende vorerst zu Hause, Dienstschichten wurden geteilt, sodass sich Kollegen nicht begegnen. Arbeitszeiten werden reduziert oder gestreckt auch auf den Sonnabend. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren können in Absprache mit dem Vorgesetzten zeitweise mit zur Arbeit gebracht werden. Besondere Sorgfalt galt laut Schnegulau der Netzleitstelle und der 24-Stunden-Hotline, „damit unser Fachpersonal immer erreichbar ist“.

Jeder Mitarbeiter hat jetzt ein fest zugewiesenes Fahrzeug, den Pool gibt es nicht mehr. Aber der Außendienst wurde ohnehin weitgehend eingestellt. Das betrifft den Vertrieb ebenso wie die Baustellen: Neue Projekte werden nicht begonnen, die bisherigen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen bei Themen wie Abstand und Hygiene beendet – zum Beispiel die Neuverlegung einer Trinkwasserleitung in Oelixdorf. Zum Schutz der Angestellten setzen die Stadtwerke zudem auf Separierung: Mitarbeiter ziehen um in Einzelbüros. Und Mitarbeiter, die Schlüsselfunktionen ausüben oder einer Risikogruppe angehören, sind nun in Telearbeit außerhalb der Stadtwerke-Gebäude tätig. In Glückstadt ist der Betrieb ebenso organisiert worden: „Das, was für Itzehoe gilt, gilt auch für uns“, sagt Geschäftsführer Torsten Fischer.

Für die Kunden spürbar ist die Einschränkung beim turnusgemäßen Wechsel von Zählern oder bei deren Ablesung durch Stadtwerke-Personal. Alle Vorkassenzähler seien freigeschaltet, die Aufladung der Chip-Schlüssel erübrige sich damit vorerst, so Schnegulau. Und schließlich: „Es werden keine Zähler mehr gesperrt, alle Entsperrungen wurden bereits veranlasst.“





>Das Kundenzentrum in Itzehoe ist unter 04821/77471 erreichbar, die Hotline, auch für Störungsmeldungen unter 04821/774206. Für Glückstadt: Kundenzentrum 04124/936222, Störungsannahme 04124/936111.