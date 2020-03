Einsatz in Kellinghusen : Verqualmter Flur im Pflegeheim an der Hauptstraße

Eine defekte Lampe löst am Freitag in der Störstadt einen Großealarm aus.

von Delf Gravert

22. März 2020, 17:58 Uhr

Kellinghusen | Großalarm am Freitagabend für die Kellinghusener Feuerwehr: Eine Mitarbeiterin im Pflegeheim an der Hauptstraße hatte ein Feuer gemeldet. In kurzer Zeit rückten alle Großfahrzeuge der Wehr mit über 30 Einsatzkräften aus.

Nach erster Einweisung und eigener Erkundung legte sich die Aufregung aber schnell. Im zweiten Obergeschoss hatte eine besondere Flurbeleuchtung verdeckt gebrannt und eine vermehrte Rauch- und Geruchsentwicklung verursacht. Eine Aufsicht hatte dies bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Atemschutztrupps entfernten die kokelnde Lampe, kontrollierten die Umgebung und sorgten dafür, dass abschließend mit einem großen Lüfter die Räumlichkeiten wieder rauchfrei geblasen wurden.

Die Kräfte von Rettungsdienst und Polizei brauchten nicht tätig zu werden. Alle Bewohner konnten in ihren Zimmern bleiben, keiner wurde verletzt. Nach etwas über einer halben Stunde konnten die Feurwehrleute wieder abrücken.