Itzehoe | „Drifting“ heißt die nächste Ausstellung in der Galerie 11 in der Breitenburger Straße 1. Sie zeigt Werke von Lars Möller (Malerei) und Mathias Kadolph (Skulpturen). Die Vernissage findet Sonnabend, 15. August, um 17 Uhr statt. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich.



>Kontakt: info@galerie11.de