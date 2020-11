Polizei in Glückstadt : Vermisster 37-Jähriger wieder aufgetaucht

Kripo bedankt sich bei denjenigen, die den Glückstädter gesucht haben.

Avatar_shz von shz.de

25. November 2020, 12:32 Uhr

Glückstadt | Der Vermisste ist wieder da: Ein 37-jährige Glückstädter war am Dienstag von der Krimnalpoliizei in Itzehoe als offiziell vermisst gemeldet worden. Es wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet und eine öffentliche Suchmeldung herausgegeben. Der Gesuchte ist am Mittwoch unversehrt bei einer Bekannten in Glückstadt wieder aufgetaucht, teilt Polizeipressesprecherin Merle Neufeld mit. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.