Verlosungsaktion für Fahrt mit Drehleiter

von Volker Mehmel

erstellt am 29.Nov.2017 | 17:42 Uhr

Mit diesem Fahrzeug ist ein Team der freiwilligen Feuerwehr Wilster um Wehrführer Ralf Theede (Mitte) gestern vormittag in Ulm gestartet. Die Drehleiter ist die bislang teuerste Anschaffung für die Brandschützer. Hintergrund für die Investition sind gesetzliche Bestimmungen wie die Einhaltung von Einsatzfristen bei Bränden zum Beispiel in den Hochhäusern der Stadt. Am Abend sollten die Feuerwehrleute dann am Gerätehaus An der Au eintreffen, wo viele Kameraden sie in Empfang nehmen wollten. Der Öffentlichkeit wird das neue Fahrzeug im Rahmen der „Lütt Wiehnacht“ am Sonntag, 10. Dezember, an der Kirche vorgestellt. 40 Besucher haben dann auch die Möglichkeit, sich die Stadt einmal aus mehr als 30 Meter Höhe anzuschauen. Am Stand der örtlichen CDU werden für den guten Zweck Tickets für einen Aufstieg in luftige Höhen verlost.