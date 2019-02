mit Messer aufeinander losgegangen : Verletzte bei Schlägerei am Bahnhof

Am Dienstagabend kam es zu den Angriffen.

20. Februar 2019, 14:38 Uhr

Itzehoe | Wer gegen wen, das ist noch halbwegs klar. Aber warum sich mehrere Männer am Dienstag am Bahnhof schlugen, das ist offen.

Gegen 17.30 Uhr hielten sich zwei 19 und 22 Jahre alte Männer auf einem der Bahnsteige auf, als sich vier Jugendliche näherten. Zwei 17- und 19-Jährige aus dem Quartett hätten das Duo unvermittelt angegriffen, dabei seien nach Aussage der Geschädigten unter anderem ein Stein und ein Messer eingesetzt worden, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Ein 16-Jähriger half den Angegriffenen. Er und seine Bekannten wurden leicht verletzt, mindestens einer der Angreifer sei ebenfalls nicht unversehrt geblieben. Ihn schnappten Polizisten nach der Tat in einem Bus, während sein Komplize floh.

Die Identität aller Beteiligten steht fest – teils sind es dieselben Männer, die sich schon am Freitag erst am ZOB, dann am Bahnhof geschlagen hatten. Die Hintergründe sind unklar, die Ermittlungen laufen.

Hinweise: 04821/6020.

