Nagelsperre stoppt Flüchtigen : Verfolgungsjagd mit Autodieb quer durch Lunden

Bei einer Routinekontrolle stießen Polizisten in Dithmarschen auf einen Autodieb. Der entkam nach einer Verfolgunsjagd.

von Ralf Pöschus

09. Juli 2020, 14:21 Uhr

Lunden | Zu einer Verfolgungsfahrt durch Lunden und Umgebung kam es am späten Mittwochabend im nördlichen Dithmarschen. Polizisten verfolgten einen flüchtigen Autodieb. Gegen 22.20 Uhr sollte der Volvo-Fahrer in der Straße Am Gänsemarkt in Lunden angehalten und kontrolliert werden.

Mit hoher Geschwindigkeit geflohen

Der Fahrer versuchte jedoch, sich „durch extrem überhöhte Geschwindigkeit der Polizeikontrolle zu entziehen und setzte sich über sämtliche Verkehrsregeln hinweg“, heißt es im Polizeibericht. Zwischenzeitliche Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug im Februar als gestohlen gemeldet worden war.

Polizei setzte Nagelsperre ein

Daher entschieden sich die eingesetzten Beamten, das Auto mittels einer sogenannten Nagelgurtsperre zu stoppen. An einem Bahnübergang überfuhr er diese, verlor nach einigen hundert Metern weiter die Lauffläche eines Reifens und kam nach ungefähr eineinhalb Kilometern zum Stehen. Der unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß weiter.

Autodieb entkam zu Fuß

Eine sofortige Fahndung mit insgesamt sieben Streifenwagen, einem Diensthund und dem Einsatz einer Wärmebildkamera nach dem Flüchtigen verlief negativ – der Autodieb entkam. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug für die Spuren- und Eigentumssicherung.