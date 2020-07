Betrunken ohne Führerschein : Verfolgungsjagd durch Itzehoe – Opel rammt Streifenwagen

Der Fahrer eines Opel Corsa wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und lieferte sich mit der Polizei ein Rennen.

05. Juli 2020, 11:11 Uhr

Itzehoe | Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag in Itzehoe eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung wollte offenbar um kurz vor 4 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Großen Paaschburg an einem mit fünf Personen besetzten Opel Corsa durchführen – doch statt zu halten, beschleunigte der Fahrer.

Mit mehreren Streifenwagen nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf. Am Sandberg versuchten die Ordnungshüter das Fahrzeug zu überholen und anzuhalten, doch der Fahrer rammte die Beifahrerseite eines Polizeiwagens. Erst am Dithmarscher Platz gelang es den Beamten den Wagen erfolgreich von der Fahrbahn zu drängen und zu stoppen.

Die Polizisten überwältigten den Autofahrer anschließend mit mehreren Beamten. Nach Überprüfung der Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer gar keinen Führerschein besaß. Zudem pustete er einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille. Der Mann wurde anschließend zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus eingeliefert.

Die anderen Insassen mussten den Weg zu Fuß fortsetzen. Der Opel Corsa und ein Streifenwagen wurden bei dem Einsatz beschädigt.