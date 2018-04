Aktiv für Glückstadt : Verein sieht sich als Ideengeber

Aktiv für Glückstadt hofft auf Unterstützung der Bürger.

09. April 2018, 05:00 Uhr

Der Verein „Aktiv für Glückstadt“ wird sich breiter aufstellen. Dieses Fazit kann unter die Hauptversammlung des rührigen Klubs im „Anno 1617“ gezogen werden. Waren es bisher drei Säulen, auf die der Verein seine Schwerpunkte legte – Baumbeleuchtung, Bepflanzungen, Menschen zusammenbringen –, sollen künftig die Aktivitäten ausgeweitet werden. So jedenfalls nach den Worten des Vereinsvorsitzenden Henning Plotz („Ick bün ja de Sabbelpott“). Als vierte Säule sind Veranstaltungen geplant. In den Ausführungen allerdings ohne konkrete Ansätze. Und auf der fünften Säule soll die Attraktivität Glückstadts vor allem im Winterhalbjahr vorangetrieben werden.

„Wir müssen die Stadt auch in dieser Zeit im besten Licht – und ich meine nicht nur die Baumbeleuchtung – präsentieren“, führte Henning Plotz aus. Dazu gehöre vor allem intensive Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Gestaltung einer Homepage, auf der sich der Verein mit allen Aktivitäten präsentiert.

Zwiespältig diskutiert wurde der Vorschlag von Mitglied Alexander Valentin einer digitalen Werbetafel auf dem Marktplatz aufzustellen. Kosten geschätzt bis 40.000 Euro. Bedenken kamen zum Denkmalschutz, Vandalismus und letztendlich effektiver Nutzen. „Ja, und wir wollen uns auch zukünftig in öffentlichen Themen Gehör finden und uns äußern“, warf Plotz weiter in die Debatte. Als Beispiel nannte er das viel diskutierte Thema Verlegung des Wochenmarktes und sogar Flüchtlings-Problematik in der Elbestadt. Um diese breiteren Säulen zu stützen, sind nach Vorstandsmeinung allerdings mehr aktive Mitglieder vonnöten.

106 Menschen gehören aktuell dem Verein an. Kassenwart Hauke Buttmann: „Wir sehen uns als Ideengeber, der anreißt, der vieles auf den Weg bringt. Aber wir brauchen Unterstützung seitens der städtischen Verwaltung und Bevölkerung.“ Er bezeichnete die finanzielle Seite des Vereins trotz Investitionen als gut und prognostizierte bis Ende des Jahres Schuldenfreiheit.

Plotz griff den Ansatz auf und stellte in Aussicht, dass in diesem Jahr auch Bäume im hinteren Teil des Norderflethes beleuchtet werden und dass der Verein eine neue Orgel in der Stadtkirche unterstützt. Eine andere Problematik wird vermutlich demnächst glatt gezogen: Aufgrund formaler Fehler erkannte das Amtsgericht Pinneberg dem Verein noch keine Gemeinnützigkeit zu. Nach dieser Versammlung und ordnungsgemäßen Vorstandswahlen wird der Antrag neu gestellt. Diese Wahlen moderierte der zweite Vorsitzende Oliver Puls. Meike von Lienen als Schriftführerin; Olaf Heinrich, Wolfgang Plinske und Igor Neer als neue Beisitzer erhielten das Votum der Versammlung.