Ferienaktionen in Brokstedt : Verein Miteinander Leben lädt zum Kochen, Wandern und Spielen

Reduziert, aber nicht weniger kreativ – so gestaltet sich das Ferienprogramm des Vereins Mile in den Ferien in Brokstedt.

02. Juli 2020, 12:49 Uhr

Brokstedt | Das Ferienprogramm vom Verein Miteinander Leben (Mile) findet statt – aufgrund der Corona-Pandemie jedoch etwas reduziert. Wichtig aber für die Einhaltung der Hygiene-Auflagen: Alle Teilnehmer müssen sich, möglichst per E-Mail anmelden.

Kochwettbewerb – Leckeres Gericht aus der Überraschungstüte

Eine ganz neue Idee ist ein Kochwettbewerb mit Überraschungstüte. Jeweils an den ersten vier Freitagen im Juli kann unter Vorbestellung (karten@mile-brokstedt.de) eine Tasche mit Grundzutaten bei Sabine Koppo-Maaß in der Straße Osterfeld 42 b abgeholt werden. Bis Sonntagabend müssen die Zutaten verarbeitet und Fotos von den Gerichten an die E-Mail Adresse gesendet werden. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost.

Mit den Huskys geht es „tierisch ab“

Wer sich mit einem Motiv im Fotokalender verewigen möchte, schickt sein liebstes Urlaubsfoto an karten@mile-brokstedt.de. Die schönsten Bilder werden für den Kalender verarbeitet, den alle Teilnehmer anschließend auch erhalten. „Tierisch ab“ geht es mit Huskys an jedem Dienstag und Donnerstag. „Lasst euch von Huskys bewegen und lernt viel über die Tiere“ – unter diesem Motto laden Melanie Dohren und Björn Waters auf ihr Gelände, Osterfeld 14, ein. Anmeldungen unter 04324/ 8822930 oder per E-Mail: Husky-Brokstedt@web.de.

Basteln und Trommeln mit dem Familienzentrum

Heike Bednarz vom Familienzentrum Brokstedt bietet eine ganze Palette von Aktivitäten an: Am 8. Juli werden im JUW-Haus Tetrapacks recycelt zu Portemonnaies oder Stifteboxen . „Wir trommeln mit Congas, Djemben und Boomwhackern und üben kleine Melodien auf dem Xylophon“, heißt es am 15. und 16. Juli im Kulturraum in der Schule. Traumfänger werden am 21. und 22. Juli im JUW-Haus gebastelt. Am 30. Juli können dort Eule, Katze, Hase oder Vogel aus Gips bemalt werden. Um kleine Schmuckanhänger oder Glückssteine geht es beim Specksteinschleifen am 5. August im JUW-Haus. Anmeldungen für die Kurse bei Heike Bednarz unter 0176 30184502 oder per E-Mail familienzentrum@mile- brokstedt.de.

Kubb-Turnier und Wanderung

Für die ganze Familie geht es am 5. Juli um das Geschicklichkeitsspiel Kubb. Nach drei Gewinnsätzen dürfen die Gewinner das Spiel behalten. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Bolzplatz hinter der Tennisanlage. Am 12. Juli treffen sich interessierte Familien um 14 Uhr am Bürgerhaus für eine Wanderung über zehn Kilometer rund um Brokstedt.

Kleine Aufgaben zu erfüllen, darum geht es bei der Familien-Rallye am 18. Juli, Treffpunkt um 10 Uhr vor dem JUW-Haus. Nach etwa drei Stunden gibt es dann Preise zu gewinnen.

„Die Werwölfe sind los“

Wer bei dem Gruppensiel „Die Werwölfe sind los“ mitmachen möchte, kommt am 24. Juli zum Schulhof (Zugang über die Feuerwehrzufahrt). Das Mindestalter beträgt 12 Jahre.

>Alle Anmeldungen für die Familienaktionen müssen bei Sabine Koppo-Maaß, 04324/1781 oder per E-Mail an karten@mile-brokstedt.de, erfolgen.