Brokstedt : Verein „Miteinander leben“ erhält Ehrengabe der Gemeinde Brokstedt

Beim Neujahrsempfang der Kirche und Gemeinde zeichnet Bürger für vielfältiges ehrenamtliches Engagement aus.

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 14:16 Uhr

Brokstedt | „Auf ein glückliches Jahr 2020!“, begrüßte Pastor Alexander Wohlfahrt die Kirchgänger nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal. Dort war die Spannung groß, denn auf dem jährlichen Neujahrsempfang von Kirche und Gemeinde standen einige Ehrungen auf dem Programm.

„Manchmal muntert eine Ehrengabe auch auf“, betonte Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine. Er hatte von den Brokstedter Einwohnern eine ganze Reihe Vorschläge bekommen. Schließlich verkündet er: „MiLe, das ist hier keine Waschmaschine“, denn die Ehrengabe 2019 geht an den Verein Miteinander Leben, kurz: MiLe.

Gegen Isolation und Vereinsamung

Am 21. März 2000 wurde der Verein gegründet mit dem Zweck, „der Isolation und der Vereinsamung von Jung und Alt entgegen zu wirken“. Und das hat MiLe mit Bernd Ostendorff und Michael Maaß an der Spitze auf vielfältige Weise umgesetzt: Es wurden Sozialpädagogen beschäftigt, das Jugend-Umwelthaus konnte dank eines von MiLe eingeworbenen Zuschusses in Höhe von 25.000 Euro aus der Bingo-Umweltlotterie und mit Hilfe von Ernst Clausen, Andreas Wendlandt und zahlreichen Jugendlichen mit dem von Paul Otto Humfeld gespendeten Holz gebaut werden. In der Schule gibt es auch dank MiLe eine weitere Nachmittagsbetreuung, eine Kanugruppe wird unterhalten, das Ferienprogramm hat MiLe ins Leben gerufen und unter der Anleitung von Guido Klein wurde ein Jugendgrillplatz hergerichtet. Zuhause ist MiLe mit vielen Aktionen im Kulturraum des Plietschhuuses. Dort wird von Lesung bis Rock eine breite Vielfalt geboten und die Akteure kommen sogar aus dem Ausland. „Früher musste man suchen, heute wird man angefragt“, beschrieb Preine den guten Ruf der Veranstaltungen. Ebenso gibt es dank MiLe ein Familienzentrum in dem Heike Bednartz aktiv ist.

„Miteinander Leben ist nicht nur ein Verein, wir stehen nicht allein da und bekommen große Unterstützung vom Bürgermeister und der Gemeinde“, bedankte sich Bernd Ostendorff für die Ehrung.

Mit der Ankündigung von „über 100 Jahren ehrenamtliche Tätigkeit“ konnte sich Sarlhusens Bürgermeister Ernst Scheel der absoluten Aufmerksamkeit aller sicher sein. Dabei bezog sich seine Ehrung „nur“ auf einen Mann: Markus Kracht hatte so viele Ehrenämter inne, dass Ernst Scheel sich eine Liste anfertigte, um nichts auszulassen. 65 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, davon 40 Jahre im aktiven Dienst und währenddessen Unterstützer der Gründung der Jugendfeuerwehr sowie 22 Jahre im Vorstand des Ringreitervereins, der das Gemeindeleben in Sarlhusen maßgeblich bereicherte. 18 Jahre war Kracht im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank und ebenfalls 18 Jahre Obmann der Alterskasse der Berufsgenossenschaft. Nicht vergessen werden durfte die Mitgliedschaft im Bauernverband sowie sein Engagement beim Wasser- und Bodenverband. Auch jetzt im hohen Alter ist Kracht als „das stille Helferlein“ zur Stelle, wenn Bänke aufgestellt oder gesäubert werden müssen. „Ein Mann, der seine Augen überall hat“, betonte Ernst Scheel.

Gute Fee und guter Geist

„Wer hat eine Ehrung denn besonders verdient?“, fragte sich aus der Segeberger Gemeinde Hasenkrug der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hempel. Die Wahl fiel gleich auf zwei Personen: Als „hochgeschätztes Mitglied“ wurde Traute Wilk aufgerufen. Zwar in der Nachbargemeinde Hardebek wohnend, engagierte sie sich aber in besonderer Weise in Hasenkrug. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie viele Jahre mit unermüdlichem Einsatz und Leidenschaft den kleinen Dorfladen als Markt-Treff betrieben. Dort schuf sie mit „Klönschnack“ und Spargeldkasten ein kleines kulturelles Zentrum, beschrieb Thomas Hempel „unsere gute Fee“.

„Selbstlos und zuverlässig“, diese Eigenschaften schrieb Hempel Hartwig Brand zu. Der war 24 Jahre Gemeindevertreter, führte den Kulturausschuss sowie den Planungs- und Maßnahmenausschuss und war lange Zeit stellvertretender Bürgermeister. Daneben engagierte sich Brand im Vogelschießerverein. Seit vielen Jahren unterstützt Hartwig Brand als „guter Geist“ die Gemeinde mit seinem handwerklichen Geschick und mit Zuverlässigkeit wenn Not am Mann ist.