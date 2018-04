Fortuna Glückstadt : Verein bleibt geschäftsfähig

ETSV-Vorsitz im Vorstand bleibt vorerst unbesetzt. Ex-Chef Thomas Gründel wurde als „Fortunate des Jahres“ geehrt.

von shz.de

20. April 2018, 05:00 Uhr

Der ETSV Fortuna Glückstadt hat keinen Vorsitzenden mehr, aber der Verein bleibt geschäftsfähig. Auf der Hauptversammlung wurden drei der vier zur Wahl stehenden Vorstandsposten neu besetzt. „Damit bleibt der Verein geschäftsfähig“, freute sich der ehemalige Vorsitzende Thomas Gründel. Er musste seinen Vorsitz über den Sportverein aus beruflichen Gründen abgeben.

Übernehmen wollte das Amt erstmal keiner. Gleichzeitig schieden zudem Kassenwart Peter Krieger, Schriftführerin Kristina Gosemann und Jugendwart Christoph Bialas aus dem Vorstand aus. „Keiner von uns macht das, weil er keine Lust mehr auf den Verein hat. Wir haben alle unsere eigenen, triftigen Gründe dafür“, erklärte Gründel. Doch der bisherige Vorstand hatte vorgesorgt. Mit Olaf Goletzke konnte ein neuer Kassenwart gewonnen werden. Auch der Posten seines Stellvertreters wurde mit Michael Baudzus neu besetzt. Zur Schriftführerin wurde Eike Blasberg gewählt.

Während der Hauptversammlung wurde der scheidende Vorsitzende zum „Fortunaten des Jahres“ gekürt. „Er hat viele, manchmal auch unangenehme Entscheidungen treffen müssen und das immer im Sinne des Vereins getan“, sagte Peter Krieger in seiner Laudatio. Im Vorstand der Turnersparte arbeitete Gründel seit 2008 mit. Unter seinem Vorsitz seit 2009 wuchs die Abteilung wieder an. Im August 2013 übernahm er zusätzlich den Vorsitz über den Gesamtverein. „Er führte den Vorstand mit fester Hand, brachte den Verein voran. Unter seiner Führung wurde vieles erneuert und saniert. Die Zusammenarbeit mit der Stadt hat er stets gepflegt“, lobte Krieger. Im vergangenen Jahr, anlässlich des Stadtjubiläums, übernahm er Gründung und Organisation des Glückstädter Triathlons. Diese Veranstaltung wird in diesem Jahr mit der Landesmeisterschaft im Triathlon in Glückstadt fortgeführt. Der Triathlon findet am 1. Juli statt. Wer Interesse hat zu helfen, kann sich an die Geschäftsstellenleiterin Katrin Kuhlmann wenden.

Mit der goldenen Ehrennadel geehrt wurde Jan Felgendreher. Er ist seit 28 Jahren im Verein in der Sparte Taek Won Do aktiv. Seit 19 Jahren leitet er die Sparte und ist außerdem Haupttrainer der Sportler dieser Sparte. Bereits 2014 erhielt Felgendreher die Silberne Ehrennadel des Vereins. Jetzt wurde er mit der Goldenen für seine Verdienste um die Taek-Won-Do-Sparte ausgezeichnet. Verliehen wurden außerdem Silberne Ehrennadeln an Anja Neumann und Telse Hoffmann, sowie mehrere Urkunden für langjährige Mitglieder.

In seinem Bericht hielt sich Gründel kurz. „Als ich den Vorsitz über den Verein übernahm, war es eins meiner Ziele, das angespannte Verhältnis zwischen dem Vorstand und der Fußballsparte zu entspannen. Das ist mir, glaube ich, gelungen“, sagte er. Gründel hinterlässt einen Verein mit zurzeit 1533 Mitgliedern.