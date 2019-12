Heide : Verdächtige bleiben in Haft

Amtsgericht erlässt Haftbefehle.

Avatar_shz von nr

22. Dezember 2019, 11:13 Uhr

Heide | Nach der Festnahme von drei Tatverdächtigen, die für zahlreiche Brandstiftungen im Kreis Dithmarschen verantwortlich gemacht werden, hat eine Richterin am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen die beiden 21-Jährigen und den 24-Jährigen Haftbefehl wegen zahlreicher Brandstiftungsdelikte und Wiederholungsgefahr erlassen. Weitere Details werden mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens der Polizei und seitens der Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.

Das Trio wird verdächtigt, für zahlreiche Brandstiftungen im Kreisgebiet verantwortlich zu sein. In der Nacht zu Donnerstag brannte in Windbergen ein Bagger, in Meldorf wurde ein Verkaufsanhänger angesteckt. Nachdem in Ketelsbüttel und in Meldorf außerdem eine größere und eine kleinere Papiertonne Ziel von Brandstiftungen waren, traf es in Hedwigenkoog eine Lagerhalle für Maschinen. In allen Fällen gingen die Einsatzkräfte erst einmal von Brandstiftungen aus und nahmen im Zuge der Ermittlungen kurz nach 1 Uhr in Heide drei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, die alle aus Dithmarschen stammen, fest. Ob das Trio auch mit den Bränden im Kreis Dithmarschen in der nahen Vergangenheit in Verbindung zu bringen sind, müssen die Ermittlungen der Heider Kripo ergebe





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?