Einsatz in ITzehoe : Verdacht auf Giftspinne in Bananenkiste

Die Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Lindenstraße rufen die Feuerwehr als sie eine Spinne finden.

von Delf Gravert

25. Oktober 2019, 17:23 Uhr

Itzehoe | Kleines Tier, großer Wirbel: Itzehoer Feuerwehr wurde gestern morgen alarmiert, weil beim Bananen auspacken in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenstraße eine Spinne auftauchte. Die Mitarbeiter fingen das Tier, vermuteten aber eine hochgiftige Bananenspinne und alarmierten die Feuerwehr. Da die Itzehoer Brandbekämpfer sich auch nicht sicher waren, baten sie die Reptilienfachgruppe der Feuerwehr Henstedt-Ulzburg um Unterstützung. Ein Experte der auch auf Spinnen spezialisierte Fachgruppe gab dann Entwarnung: Der Gliedfüßer wurde als ungiftige europäische Gartenkreuzspinne identifiziert. Da diese Art in der Umgebung beheimatet ist, wurde sie anschließend in einem Waldstück ausgesetzt, teilt die Feuerwehr mit.