Verdacht auf Drogen – und kein Führerschein

Avatar_shz von nr

29. August 2019, 11:39 Uhr

Itzehoe | Seine Drogenfahrt endete am Mittwochmorgen um 9.45 Uhr am Dithmarscher Platz. Dort stoppten Polizisten den Kleinwagen eines 24-jährigen Itzehoers. Sie stellten fest, dass die Pupillen des Fahrers auffällig reagierten – ein Hinweis auf Drogenkonsum. Einen Vortest konnte der Mann nicht absolvieren, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und die Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Zudem muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, denn einen Führerschein besaß der 24-Jährige nicht.