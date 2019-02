Projektstart in Schenefeld : Verantwortungsvoller Umgang mit Computerspielen

Einzigartig in Schleswig-Holstein: In Schenefeld ist ein Projekt zum Thema Gaming gestartet.

von shz.de

21. Februar 2019, 16:19 Uhr

Eltern kennen die Titelmelodie von Pokémon, Super Mario und Co. – Computer und Konsolenspiele sind aus dem Alltag vieler Heranwachsender nicht mehr wegzudenken. Die Fahrbücherei des Kreises Steinburg hat daher in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinburg, dem Amt Schenefeld und der Offenen Ganztagsschule Schenefeld ein Projekt zum Thema Gaming entwickelt. Unter dem Motto „Geschichten entdecken in Buch und Spiel – Gaming und Lesen“ soll Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 12 Jahren ein verantwortungsvoller Umgang mit Computerspielen vermittelt werden.

„Das ist in Schleswig-Holstein bislang einzigartig“, freute sich Kathrin Reckling-Freitag von der Büchereizentrale des Landes bei der Auftaktveranstaltung mit Eltern, Kindern und Unterstützern in der Grund- und Gemeinschaftsschule. „Wir hoffen, dass das von der Büchereizentrale initiierte und mit 10 864 Euro durch das Bundes-Bildungsministerium und den Deutschen Bibliotheksverband geförderte Projekt auch anderen Büchereien Ansporn bietet“, so die Reckling-Freitag.

Mit dem Projekt beschreite die Fahrbücherei im Kreis Neuland im Bereich der Medienkompetenzvermittlung. Das Vorhaben, so Jennifer Gräler, Leiterin der Fahrbücherei, greife die Interessen von Kindern und Jugendlichen auf und verknüpfe sie spielerisch mit der Leseförderung und dem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.

In 13 Projektreffen bietet sich an der Offenen Ganztagsschule bis zu den Sommerferien Gelegenheit, vorhandenes Wissen anzuwenden, zu erweitern und die gesammelten Eindrücke kreativ zu verarbeiten. In Gruppen haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, die einzelnen Spiele ausgiebig zu testen, sich auszutauschen und zu recherchieren.

Die Spielerfahrungen bieten unter Anleitung der Medienpädagogen Iris Hennicke und Andreas Langer die Grundlage für die Schaffung eigener kreativer Inhalte. Die Aufgabenstellung reiche von der Erstellung eines Stop-Motion-Films mit Knete über die Gestaltung einer Foto-Story mit Tonie-Figuren bis hin zur Aufnahme eines eigenen Podcasts. „Die Ergebnisse werden auf dem Youtube-Kanal der Fahrbücherei veröffentlicht und im Rahmen der Abschlussveranstaltung präsentiert“, erklärt Lisa Wetendorf, Medienwissenschaftlerin bei der Büchereizentrale. Friederike Sablowksi, Vize-Direktorin der Büchereinzentrale SH: „Bibliotheken sind nicht nur wesentliche Eckpfeiler unserer Bildungsstruktur, sie reagieren auch kreativ und selbstbewusst auf veränderte Mediennutzung.“

Der Projekteinführung schloss sich eine Lesung mit dem Kinder- und Jugendbuch-Autor Fabian Lenk an. Mit seinem Roman „Gefangen in der Welt der Würfel – die Falle im Nether“ entführte er seine Zuhörer in die Welt des Computerspiels Minecraft, ehe die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Multiplikatoren Computerspiele und Spielekonsolen in der Mensa der GGS sowie im Bücherbus ausprobierten. „Ich lese auch sehr gerne“, sagt Marten (9). Allerdings habe er auch viel Freude an „Games“. „Ich darf am Tag 45 Minuten Computer spielen“, sagt der Junge. Gestoppt werde die ihm verbleibende Zeit mit einer Eieruhr. „Wenn es keiner merkt, stelle ich die einfach mal um 15 Minuten zurück“, verrät er. Und Mutter Doris Sievers fügt hinzu: „Ohne Zeitlimit gerät das Spielen außer Kontrolle.“